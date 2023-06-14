Шахтер не планирует летом продавать лидеров и перспективную молодежь

Ассистент спортивного директора «Шахтера» Карло Николини рассказал итальянским журналистам о принципах работы на трансферном рынке, которых в ближайшее время собирается придерживаться донецкий клуб.

«У меня не было официальных телефонных переговоров [по Судакову и Трубину]: я читаю новости в СМИ так же, как и вы. Поэтому я не могу подтвердить правдивость этих слухов, но я понимаю, что когда дело доходит до трансферного рынка топ-уровня, в игру вступают серьезные клубы».

«Дело не в том, что «Шахтер» хочет продать его [Судакова], для него и других перспективных игроков, которые растут здесь, нет этой потребности или задачи. Намерение состоит в том, чтобы построить действительно сильную команду, чтобы продолжать побеждать в Европе. Тогда станет ясно, что никто не подлежит продаже. И нам не нужно демонстрировать наших звездных футболистов, чтобы продать их тому, кто больше заплатит», - заявил Николини.

Ранее португальские СМИ сообщали, что заинтересованность в услугах Анатолия Трубина проявляет «Бенфика».