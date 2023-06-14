Шахтер не планирует летом продавать лидеров и перспективную молодежь
Карло Николини четко обозначил позицию «горняков»
Ассистент спортивного директора «Шахтера» Карло Николини рассказал итальянским журналистам о принципах работы на трансферном рынке, которых в ближайшее время собирается придерживаться донецкий клуб.
«У меня не было официальных телефонных переговоров [по Судакову и Трубину]: я читаю новости в СМИ так же, как и вы. Поэтому я не могу подтвердить правдивость этих слухов, но я понимаю, что когда дело доходит до трансферного рынка топ-уровня, в игру вступают серьезные клубы».
«Дело не в том, что «Шахтер» хочет продать его [Судакова], для него и других перспективных игроков, которые растут здесь, нет этой потребности или задачи. Намерение состоит в том, чтобы построить действительно сильную команду, чтобы продолжать побеждать в Европе. Тогда станет ясно, что никто не подлежит продаже. И нам не нужно демонстрировать наших звездных футболистов, чтобы продать их тому, кто больше заплатит», - заявил Николини.
Ранее португальские СМИ сообщали, что заинтересованность в услугах Анатолия Трубина проявляет «Бенфика».
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Теперь по интервью. О каких ЗВЕЗДНЫХ игроках в Шахтере сейчас говорит Николини!? О Трубине? И рядом не звездный! О Судакове? Ну тут тоже ещё не звезда, но очень перспективный игрок. Очень. Ну по меркам УПЛ так точно.
Трубин до какого-то топ клуба точно не дотягивает. Топ лига, да. Команда середняк, да. Топ клуб, нет. А по Судакову, тут хз.