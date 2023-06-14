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  4. Шахтер не планирует летом продавать лидеров и перспективную молодежь
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 18:59 |
1184
9

Шахтер не планирует летом продавать лидеров и перспективную молодежь

Карло Николини четко обозначил позицию «горняков»

14 июня 2023, 18:59 |
1184
9
Шахтер не планирует летом продавать лидеров и перспективную молодежь
shakhtar.com. Карло Николини

Ассистент спортивного директора «Шахтера» Карло Николини рассказал итальянским журналистам о принципах работы на трансферном рынке, которых в ближайшее время собирается придерживаться донецкий клуб.

«У меня не было официальных телефонных переговоров [по Судакову и Трубину]: я читаю новости в СМИ так же, как и вы. Поэтому я не могу подтвердить правдивость этих слухов, но я понимаю, что когда дело доходит до трансферного рынка топ-уровня, в игру вступают серьезные клубы».

«Дело не в том, что «Шахтер» хочет продать его [Судакова], для него и других перспективных игроков, которые растут здесь, нет этой потребности или задачи. Намерение состоит в том, чтобы построить действительно сильную команду, чтобы продолжать побеждать в Европе. Тогда станет ясно, что никто не подлежит продаже. И нам не нужно демонстрировать наших звездных футболистов, чтобы продать их тому, кто больше заплатит», - заявил Николини.

Ранее португальские СМИ сообщали, что заинтересованность в услугах Анатолия Трубина проявляет «Бенфика».

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Карло Николини Шахтер Донецк Георгий Судаков Анатолий Трубин трансферы УПЛ трансферы
Источник Sportitalia
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Комментарии 9
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Burevestnik
кому потрібен стрімко деградуючий Матвієнко ? 
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+2
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Тарік1994
Матвієнка поки є час треба продавати, а то він вже пару років як деградує. У нас нажаль рідко віють вчасно продати 
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+1
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Burevestnik
Трубіна або топ клуб за 25-40 лям, або нікуди
за такі гроші він нікому не потрібен, в ЄС достатньо кращих за нього...
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+1
Gargantua
Трубин получается и не лидер, и не перспективный
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+1
Remark
Прочитал ниже коменты! И не понял при чем тут Матвиенко. Он уже все! Забудьте. Никто его не купит. Тем более за те бешеные бабки, которые за него хотят. Это игрок не того уровня, за которого могут переплатить. Плюс, если не ошибаюсь, он же перезаключил контракт с ШД, что в итоге ещё больше влечет за собой увеличение ценника игрока.
Теперь по интервью. О каких ЗВЕЗДНЫХ игроках в Шахтере сейчас говорит Николини!? О Трубине? И рядом не звездный! О Судакове? Ну тут тоже ещё не звезда, но очень перспективный игрок. Очень. Ну по меркам УПЛ так точно.
Трубин до какого-то топ клуба точно не дотягивает. Топ лига, да. Команда середняк, да. Топ клуб, нет. А по Судакову, тут хз.
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0
AK.228
Все правильно! 
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-1
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