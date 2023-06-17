Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина

16 июня состоялся матч 3-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-желтых».

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучший балл получил Виктор Цыганков – 8.4. За матч Виктор забил 1 гол, оформил 1 ассист, трижды пробил по воротам, дважды обыграл соперников, 44 раза дотронулся до мяча, отдал 13 точных передач (54,2%), выиграл 6 единоборств, 16 раз потерял мяч, 5 раз сфолил, заработал 1 фол и дважды отобрал мяч.

Интересно, что Львом матча украинские болельщики признали Михаила Мудрика, который оформил 2 ассиста. Он получил оценку от WhoScored в 8 баллов.

Оценки WhoScored за матч Северная Македония – Украина – 1:2