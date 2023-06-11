Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 10 июня.

1А. Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов

Команда Пепа с боем наконец завоевала долгожданный «ушастик»

1Б. Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионовє

2. ФОТО. Ребров готовит модель на матч. Тренировка сборной Украины в Бремене

Сине-желтая команда вошла в активную фазу подготовки к игре с Германией

3А. Бразилия повержена! Украина по пенальти обыграла чемпионов мира по socca

В полуфинале 11 июня сине-желтые сыграют против сборной Хорватии

3Б. На очереди – Хорватия. Определены полуфинальные пары ЧМ-2023 по socca

Украинская сборная впервые достигла полуфинальной стадии чемпионата мира

4. Свёнтек в третий раз за четыре года выиграла Ролан Гаррос

Польская теннисистка обыграла в финале Каролину Мухову

5. Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF

Сине-желтые в решающем матче забили соперникам три безответных мяча

6А. Не определились. Ингулец и ЛНЗ сыграли вничью в Петрово

Команды забили друг другу в начале второго тайма, но решительного шага к победе так и не сделали

6Б. Металлург обыграл Верес. Запорожцы приблизились к УПЛ

Команда Владимира Микитина воспользовалась ранним удалением в составе оппонента

7. У Львова серьезные задолженности перед игроками и тренерским составом

Судьба «горожан», потерявших прописку в УПЛ, решится до конца июня

8. НБА. Денвер третий раз обыграл Майами в финале плей-офф

«Наггетс» осталась одна победа до титула

9. В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?

Донецкая команда окажется в третьей корзине

10. Доминик ГАШЕК: «Шутил, что у Житника широкие ноги, так как он из Чернобыля»

Эксклюзивное интервью великого Доминатора Sport.ua