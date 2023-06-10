Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF

Сборная Украины стала победителем чемпионата Европы 2023 по футболу для спортсменов с последствиями ДЦП, который прошел в итальянском городе Ористано.

Соперником сине-желтой команды в решающем матче чемпионата Европы по версии IFCPF была сборная Англии. Команды играли 2 тайма по 30 минут.

Сине-желтые в финальном матче забили три безответных мяча соперникам и стали победителем ЧЕ-2023.

Чемпионат Европы 2023 по футболу IFCPF

Финал, 10 июня, Ористано (Италия)

Англия – Украина – 0:3