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Чемпионат Европы
10 июня 2023, 20:23 | Обновлено 10 июня 2023, 20:28
4380
4

Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF

Сине-желтые в решающем матче забили соперникам три безответных мяча

10 июня 2023, 20:23 | Обновлено 10 июня 2023, 20:28
4380
4
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
IFCPF

Сборная Украины стала победителем чемпионата Европы 2023 по футболу для спортсменов с последствиями ДЦП, который прошел в итальянском городе Ористано.

Соперником сине-желтой команды в решающем матче чемпионата Европы по версии IFCPF была сборная Англии. Команды играли 2 тайма по 30 минут.

Сине-желтые в финальном матче забили три безответных мяча соперникам и стали победителем ЧЕ-2023.

Чемпионат Европы 2023 по футболу IFCPF

Финал, 10 июня, Ористано (Италия)

Англия – Украина – 0:3

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Источник Sport.ua
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Алексей Левченко
Молодці просто бо грають, а те, що чемпіони - просто красені! Браво!
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+6
OVS
Молодці !!!
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+4
Обсервер Влад
Тут невідомо ще радіти чи плакати... тому що це означає, що в Україні сильно багато таких хворих на ДЦП
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-5
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