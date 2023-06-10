Чемпионат Европы10 июня 2023, 20:23 | Обновлено 10 июня 2023, 20:28
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4
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
Сине-желтые в решающем матче забили соперникам три безответных мяча
10 июня 2023, 20:23 | Обновлено 10 июня 2023, 20:28
4380
4
Сборная Украины стала победителем чемпионата Европы 2023 по футболу для спортсменов с последствиями ДЦП, который прошел в итальянском городе Ористано.
Соперником сине-желтой команды в решающем матче чемпионата Европы по версии IFCPF была сборная Англии. Команды играли 2 тайма по 30 минут.
Сине-желтые в финальном матче забили три безответных мяча соперникам и стали победителем ЧЕ-2023.
Чемпионат Европы 2023 по футболу IFCPF
Финал, 10 июня, Ористано (Италия)
Англия – Украина – 0:3
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Комментарии 4
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Молодці просто бо грають, а те, що чемпіони - просто красені! Браво!
Молодці !!!
Тут невідомо ще радіти чи плакати... тому що це означає, що в Україні сильно багато таких хворих на ДЦП
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