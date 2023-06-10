Не определились. Ингулец и ЛНЗ сыграли вничью в Петрово

Когда очередной сезон национального первенства подходит к концу, обычно наступает довольно интересный момент, когда нужно определять участников следующей кампании. В этом контексте в украинской Премьер-лиге было два претендента на вылет, тогда как Первая лига делегировала соответственно два потенциальных коллектива на повышение в классе, в матчах между которыми мы и должны были окончательно завершить этот трудный во всех смыслах футбольный год.

Третья с конца команда турнирной таблицы «элитного» первенства, петровский «Ингулец», начинала двухматчевую серию домашним поединком против черкасского «ЛНЗ», которому за последние годы удался отчаянный рывок вплоть до третьей строчки во втором по силе дивизионе страны. А поскольку на позиции во главе «козаков» в последние дни происходили какие-то странные вещи, то и посягнуть на повышение в классе одному из претендентов было не грех.

Если брать столь ответственный уровень соревнований, как плей-офф за выживание, то в чем и можно было оправдать команды за попытку уменьшить степень риска в собственных действиях до минимального значения. Желания зрителей увидеть перед собой интересный футбол при этом никто учитывать даже и не пытался, так что мы стали свидетелями силового футбола двух действительно более или менее равных по силе команд.

«Ингулец» на правах хозяев поля попытался забить очень быстрый мяч, однако удар Ситало из центра чужого штрафного пролетел немного мимо левой девятки, и на этом футболисты как будто оставили какие-либо мысли относительно собственных атак вплоть до наступления перерыва. А там уже чуть ли не в первый раз гости дошли до завершения позиционного наступления, однако Паламарчук ногами парировал удар Ныча низом с левого вратарского угла под дальнюю стойку.

Однако не успели мы вернуться мыслями к игре после перерыва, как удивительный выстрел на исполнение из центральной зоны перед штрафным в левый угол удался Клименко. И хотя этот гол должен был склонить чаши весов в пользу хозяев поля, но получилось немного иначе – Тарас, очевидно, настолько увлекся собственным роскошным ударом, что на 54 минуте опрометчиво сбил Копыла, который едва успел зайти с мячом на левый фланг штрафной.

Преимуществом матчей плей-офф было то, что на каждом присутствовал VAR, поэтому некуда было деться от внимания арбитров. Вот и Тищенко получил возможность отметиться очередным голом в этой кампании, направив мяч с пенальти точно в правый нижний угол, тогда как голкипер не угадал с направлением прыжка. Характерным моментом при таком развитии событий было то, что на часах рефери шла только 57 минута, однако команды всем видом указывали нам на то, что готовы хоть сразу согласиться на ничью.

Ответную встречу черкасский «ЛНЗ» и петровский «Ингулец» проведут 14 июня.

Украинская Премьер-лига. Переходные матчи. Первая игра.

«Ингулец» – «ЛНЗ» - 1:1

Клименко, 46 – Тищенко, 57 (пен.)

Запорожец, 27, Клименко, 54 – Насонов, 21, Шестаков, 34, Долинский, 67, Копыл, 90+1

«Ингулец»: Паламарчук – Ковалев, Козыренко (Сидоренко, 88), Кучеренко – Смоляков, Кухарук (Одарюк, 77), Клименко, Коробенко – Козак (Кравчук, 88), Ситало (Марусич, 77), Запорожец.

«ЛНЗ»: Самойленко – Норенков, Муравский, Тарасенко, Насонов (Солдат, 64) – Тищенко, Бойко, Копыл – Савин (Нехтий, 79), Ныч (Галенко, 88), Шестаков (Долинский, 64).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Ингулец» (с. Петрово).

ИНГУЛЕЦ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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