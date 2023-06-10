В субботу, 10-го июня, состоится первый переходной поединок Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет в с. Петровом, на поле стадиона «Ингулец», начало в 17:00.

Регулярный сезон национального первенства остался позади, но никто не говорил, что на этом интересные события себя исчерпали. Открытым остается вопрос о перечне команд, которые в следующем футбольном году будут радовать нас своей игрой. Именно поэтому плей-офф за место в «элите» и вызывает такой ажиотаж. «Ингулец» подходит к решающему рубежу без полноценного главного тренера, тогда как команду будет вынужден спасать от вылета ее бывший игрок – Владислав Лупашко. У «ЛНЗ», наоборот, подобные проблемы отсутствуют, но есть большие амбиции и вопросы к собственной результативности.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «ЛНЗ», за которой можно следить в украинской версии сайта.