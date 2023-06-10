Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Ингулец
10.06.2023 17:00 - : -
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 01:02 | Обновлено 10 июня 2023, 01:29
34
0

Ингулец – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией переходного поединка Украинской Премьер-лиги

10 июня 2023, 01:02 | Обновлено 10 июня 2023, 01:29
34
0
Ингулец – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК Ингулец

В субботу, 10-го июня, состоится первый переходной поединок Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет в с. Петровом, на поле стадиона «Ингулец», начало в 17:00.

Регулярный сезон национального первенства остался позади, но никто не говорил, что на этом интересные события себя исчерпали. Открытым остается вопрос о перечне команд, которые в следующем футбольном году будут радовать нас своей игрой. Именно поэтому плей-офф за место в «элите» и вызывает такой ажиотаж. «Ингулец» подходит к решающему рубежу без полноценного главного тренера, тогда как команду будет вынужден спасать от вылета ее бывший игрок – Владислав Лупашко. У «ЛНЗ», наоборот, подобные проблемы отсутствуют, но есть большие амбиции и вопросы к собственной результативности.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «ЛНЗ», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ингулец – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – ЛНЗ
Металлург – Верес. Текстовая трансляция матча плей-офф УПЛ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Ингулец переходные матчи ЛНЗ Черкассы Ингулец - ЛНЗ
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Раскрыта причина любви Соболенко к лукашенко
Теннис | 09 июня 2023, 09:56 7
Раскрыта причина любви Соболенко к лукашенко
Раскрыта причина любви Соболенко к лукашенко

У белорусской теннисистки не все так просто с диктатором

Источник: основной кандидат на пост наставника Шахтера – Патрик ван Леувен
Футбол | 09 июня 2023, 21:42 11
Источник: основной кандидат на пост наставника Шахтера – Патрик ван Леувен
Источник: основной кандидат на пост наставника Шахтера – Патрик ван Леувен

Нидерландский специалист может покинуть «Зарю» и возглавить донецкую команду

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, которого оштрафовали в Хорватии, перешел в клуб МЛС
Футбол | 09.06.2023, 21:18
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, которого оштрафовали в Хорватии, перешел в клуб МЛС
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, которого оштрафовали в Хорватии, перешел в клуб МЛС
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
Теннис | 09.06.2023, 02:59
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
Вратарь поймал кураж. Украина обыграла Марокко и вышла в 1/4 финала ЧМ
Другие виды | 09.06.2023, 20:40
Вратарь поймал кураж. Украина обыграла Марокко и вышла в 1/4 финала ЧМ
Вратарь поймал кураж. Украина обыграла Марокко и вышла в 1/4 финала ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Непростая победа. Украина справилась с Албанией и вышла в 1/8 финала ЧМ
Непростая победа. Украина справилась с Албанией и вышла в 1/8 финала ЧМ
08.06.2023, 23:00 6
Другие виды
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
09.06.2023, 19:27 5
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
08.06.2023, 14:28 12
Футбол
Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
08.06.2023, 15:15 15
Футбол
Оксана БАЮЛ: «Виктор Петренко – просто тварь какая-то»
Оксана БАЮЛ: «Виктор Петренко – просто тварь какая-то»
09.06.2023, 13:20 3
Зимние виды
Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин
Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин
08.06.2023, 00:55
Теннис
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
08.06.2023, 02:35
Футбол
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
08.06.2023, 17:29 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности