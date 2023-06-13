Владислав ЛУПАШКО: «Должны играть до последнего»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ингульца» Владислав Лупашко прокомментировал ничью в первом переходном матче с ЛНЗ (1:1).

«Игра была под контролем. То, что мы планировали, как хотели строить атаки, работало. С нашей стороны было немного остроты. Много перемещались, нам было тяжело создавать моменты, но мы забили гол и должны были успокоить игру. Мы должны были перейти на контроль мяча и еще больше изматывать соперников. Но, к сожалению, мы сразу ошиблись. Говорили футболистам о быстрых переходах ЛНЗ, указывали на ауты и с такого аута мы пропустили гол. Потом расстроились и получилась скомканная концовка. Такого не должно происходить, чтобы нас пропущенный гол выбивал из колеи, мы должны играть до последнего. Пытались, бежали, создали моменты. Ситало немного не дотянулся до мяча. Мы должны восстановиться и ехать в Черкассы выигрывать.

Мы не собирались играть на ничью, собирались побеждать. Считаю, что ребята хорошо поработали в физическом плане. Бежали даже в тех ситуациях, в которых я этого не требовал. Я не хотел сдерживать их желания. Очень приятно, что они поняли меня и хотели играть в агрессивный футбол. После нашего забитого гола соперник начал играть немного смелее. Мы не прижимались и в физическом плане выдержали всю игру. Но нас огорчил пропущенный гол, и мы потеряли рычаги игры. В Черкассах будем однозначно играть на победу, будем агрессивными с первых до последних минут».