ВИДЕО. Ингулец и ЛНЗ сыграли вничью в первом переходном матче
Команды обменялись голами в начале второго тайма
В субботу, 10 июня, состоялся первый переходный матч за право играть в УПЛ.
«Ингулец» Петрово играл против черкасского ЛНЗ.
Команды забили друг другу в начале второго тайма, и игра завершилась вничью (1:1). Всё решит вторая игра 14 июня.
Переходный матч УПЛ
Первая игра, 10 июня. Петрово
Ингулец Петрово – ЛНЗ Черкассы – 1:1
Голы: Клименко, 46 – Тищенко, 57 (пен)
Видеообзор матча
Владислав Клименко відкриває рахунок в матчі проти ЛНЗ Черкаси 💥👊#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/LCY92SqiCb— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) June 10, 2023
ЛНЗ з пенальті зрівнює рахунок в матчі з Інгульцем ⚽️#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/NmpQwzHRwV— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) June 10, 2023
События матча
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