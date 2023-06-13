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Чемпионат Украины
Ингулец
10.06.2023 17:40 – FT 1 : 1
ЛНЗ
Матч начался на 40 минут позже запланированного из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 01:23 | Обновлено 13 июня 2023, 01:33
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0

ВИДЕО. Ингулец и ЛНЗ сыграли вничью в первом переходном матче

Команды обменялись голами в начале второго тайма

13 июня 2023, 01:23 | Обновлено 13 июня 2023, 01:33
23
0
ВИДЕО. Ингулец и ЛНЗ сыграли вничью в первом переходном матче
УПЛ

В субботу, 10 июня, состоялся первый переходный матч за право играть в УПЛ.

«Ингулец» Петрово играл против черкасского ЛНЗ.

Команды забили друг другу в начале второго тайма, и игра завершилась вничью (1:1). Всё решит вторая игра 14 июня.

Переходный матч УПЛ

Первая игра, 10 июня. Петрово

Ингулец Петрово – ЛНЗ Черкассы – 1:1

Голы: Клименко, 46 – Тищенко, 57 (пен)

Видеообзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тищенко (ЛНЗ).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Клименко (Ингулец).
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Источник Sport.ua
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