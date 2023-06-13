ВИДЕО. Ингулец и ЛНЗ сыграли вничью в первом переходном матче

В субботу, 10 июня, состоялся первый переходный матч за право играть в УПЛ.

«Ингулец» Петрово играл против черкасского ЛНЗ.

Команды забили друг другу в начале второго тайма, и игра завершилась вничью (1:1). Всё решит вторая игра 14 июня.

Переходный матч УПЛ

Первая игра, 10 июня. Петрово

Ингулец Петрово – ЛНЗ Черкассы – 1:1

Голы: Клименко, 46 – Тищенко, 57 (пен)

Видеообзор матча