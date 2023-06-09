В субботу, 10 июня, в с. Петрово на стадионе «Ингулец» состоится первый матч плей-офф за место в Украинской Премьер-лиге по футболу, в котором сыграют петровский «Ингулец» и черкасский «ЛНЗ». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Ингулец



Достаточно сложный для каждой из команд украинской Премьер-лиги сезон далеко не всем удалось пройти на примерно одном уровне выступлений. Петровский «Ингулец» под руководством Сергея Лавриненко посыпался уже на старте кампании, но затем на должность главного тренера усадили Младена Бартуловича и период перед чемпионатом мира команда сумела пройти довольно многообещающе. Но что-то произошло внутри коллектива во время затяжной международной паузы, которая для наших широт еще и перешла постепенно в зимний перерыв, и на вторую половину сезона «козаки» вышли уже под руководством Сергея Ковальца.

И каков был задор у этого «обновленного» «Ингульца» в первых турах! Победы над киевским «Динамо» (2:0) и харьковским «Металлистом» (2:1) задавали тон всей кампании, но стабильности коллективу из Петрово явно не хватало. Как итог, сложный календарь на отрезке с апреля по май, который сопровождался отсутствием очков по итогу матчей не только против явных фаворитов, но и ничейными исходами встреч с прямыми конкурентами, привел к неутешительному выводу – «козаки» не справились со своей главной задачей, оказавшись в итоге на третьей с конца строчке турнирной таблицы.

Виной тому, очевидно, поражение от ровенского «Вереса» в последнем туре (0:1), которое завершала не только потасовка (прям как среди претендентов на чемпионство неделей ранее, только в меньших масштабах), но и достаточно ожидаемое решение – отставка Сергея Ковальца по обоюдному согласию сторон. Таким образом «Ингулец» остался в достаточно незавидном положении – переходные матчи в борьбе за выживание бывают очень непростыми, но вся ответственность теперь лежит на и. о. главного тренера Владиславе Лупашко, который полтора года назад еще сам «пылил» в желто-красной футболке.

ЛНЗ



И если команды из «элитного» дивизиона в этом футбольном году сталкивались, преимущественно, со сторонними факторами, то представителям Первой лиги пришлось привыкать к обновленному формату проведения турнира с делением команд на группы и финальным раундом с перемешанными восьмерками. Опыт этот был, конечно, уникальный, но и интригу таким образом удалось продержать вплоть до последнего тура. Взять хотя бы в пример тот же черкасский «ЛНЗ». Вряд ли команда Александра Ковпака чувствовала себя комфортно, когда в последнем туре противостояла уже фактически чемпиону, житомирскому «Полесью», проигрывала (и проиграла в итоге) по ходу дуэли (1:2), а тем временем запорожский «Металлург» так и не смог обыграть тернопольскую «Ниву» и стать третьей командой.

Как оказалось позднее, навряд ли черкасцы оказались недовольны стечением обстоятельств, так как «Ингулец» все-таки исповедует чуть более авантюрный футбол, нежели ровенский «Верес». По опыту последнего сезона, для «ЛНЗ» такой вариант будет более приемлем лишь по тому, что сама команда Александра Ковпака любит местами сыграть вторым номером и при этом отличается стабильностью в обороне отнюдь не хуже, чем те же «Полесье» или «Оболонь», которые уже отобрались в УПЛ.

Очевидно, что возможности у коллектива из Черкасс более скромные, чем у бывших конкурентов в борьбе за места в «элите», но в их составе найдется достаточно как исполнителей с опытом участия в УПЛ, так и перспективных кадров. Вот только в концовке матче против «Полесья» абсолютно неоправданные удаления получили Максим Лопыренок и Владислав Хамелюк, поэтому с пресловутой надежностью линии защиты могут возникнуть неприятные сюрпризы. С другой стороны, есть и проблема в атаке, так как Иван Тищенко, полузащитник и лучший бомбардир команды, имеет на своем счету 11 голов в 22 матчах, а вот его ближайший преследователь, Денис Долинский, забил всего четыре раза. Впрочем, не сказать, что «Ингулец» со своей «четверкой по тройке» в лице Владимира Одарюка, Максима Ковалева, Александра Козака и Артема Ситало, далеко ушел в плане результативности.

История встреч



Футбольные пути «Ингулец» и «ЛНЗ» ранее пересекались однажды в рамках Кубка Украины. В последний раз команды играли между собой в сентябре 2021 года – матч на Центральном городском стадионе в Черкассах завершился победой хозяев (2:1). За «ЛНЗ» отличались Денис Долинский и Антон Евдокимов, а у «Ингульца» забил Михаил Плохотнюк.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 43-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет уже 133 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виктор Матяж и Александр Беркут, а резервным арбитром отработает Роман Блавацкий. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Екатериной Монзуль, которой будет ассистировать Дмитрий Запороженко. У Романова есть опыт проведения матчей с участием «Ингульца» – 1 победы, 5 ничьих и 5 поражений, тогда как с «ЛНЗ» он ранее не пересекался.

Ориентировочные составы



«Ингулец»: Паламарчук – Смоляков, Ковалев, Козыренко, Кучеренко, Сидоренко – Козак, Кухарук, Клименко, Запорожец – Ситало.

«ЛНЗ»: Самойленко – Норенков, Тарасенко, Муравский, Шестаков – Копыл, Долинский – Тищенко, Бойко, Савин – Галенко.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что от исхода предстоящей игры судьба дуэли не станет очевиднее. Нашей ставкой будет позиция – Ничья и ТМ 3.5 с коэффициентом 5.30.

10 июня, суббота