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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
10.06.2023 22:00 – FT 1 : 0
Интер Милан
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Лига чемпионов
10 июня 2023, 23:56 | Обновлено 11 июня 2023, 00:59
3546
69

Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов

Команда Пепа с боем наконец завоевала долгожданный «ушастик»

10 июня 2023, 23:56 | Обновлено 11 июня 2023, 00:59
3546
69
Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Признайтесь – вы не слишком следили за путём миланского «Интера» в этой Лиге чемпионов? Групповой этап, «Порту», «Бенфика» – да, обзоры можно было посмотреть, но всегда находились более интересные матчи, которые можно запланировать для просмотра. Разве дерби в полуфинале с «Миланом» нейтральные болельщики в подавляющем большинстве смотрели, но, пожалуй, значительную роль в этом сыграла стадия.

Иначе дело – «Манчестер Сити». Там было что смотреть – пентра-трик Холанда при погроме «Лейпцига», вынос «Баварии», эффектный реванш за прошлогодний вылет в матчах с «Реалом». Да и по игре англичане выглядят поразительно, поэтому практически все перед матчем считали «Ман Сити» явным фаворитом. Здесь все было очевидно – Пеп наконец должен был выиграть свой титул с манчестерской командой, поскольку его практически идеальным командам всегда препятствовал какой-то пустяк в предыдущие годы – то видеоповтор с «Тоттенхэмом», то молодой Мбаппе в матчах с «Монако», то нехватка нескольких минут в прошлом году в полуфинале, то странное решение Гвардиолы поставить Стерлинга в основу на финал с «Челси»...

Стартовые составы выглядели прогнозируемыми, вопросы если и были, то незначительны – Уокер или Аканджи, Лукаку или Джеко, будет ли играть Мхитарян? Ни одно из этих решений не выглядело бы нелогичным, поэтому тренеры ничем не удивили.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ожидалось, что «Манчестер Сити» просто заберет мяч под свой контроль и заставит играть «Интер» в свой футбол, который станет приговором команде Индзаги. Но такого не случилось. То ли магия финала сделала свое, то ли чрезмерная мотивация, то ли недооценка, но игроки «Сити» были в командных действиях не похожи сами на себя. О чем можно говорить, когда первый удар в створ произошел аж на двадцать седьмой минуте – де Брюйне вывел Холанда на удар слева с острого угла и Онана спас свою команду.

До этого на поле были откровенные «шахматы». Из опасных моментов можно вспомнить разве удар Бернардо Силвы с правого угла вратарской в дальнюю девятку на исполнение - мимо, а также попытка Бареллы из центра поля перебросить Эдерсона - очень неудачно.

По-видимому, главным событием в тайме стала травма де Брюйне. Вышеупомянутый пас на Холанда Кевин отдавал уже с повреждением, полученным на ровном, казалось бы, месте незадолго до этого. Как и два года назад, бельгиец не доиграл финал из-за травмы – его заменил Фоден.

Тайм второй оказался гораздо более интересным. На поле появился (не на старте тайма, но все же) Лукаку, который стал одним из самых заметных игроков матча. Он мог забивать сразу же, если бы получил мяч на пустые ворота, но Лаутаро Мартинес решил бить самому. Ромелу еще долго не понимал, почему ему партнер не отдал пас.

Активная борьба продолжалась, но не в штрафных, до шестидесят восьмой минуты. Тогда счет был открыт – Аканджи отдал пас вразрез на Силву, то справа от лицевой отдал пас на набегающего Родри. Испанец метров с 15 бил и сильно, и с подкруткой – удар в правый угол отбить Онана шансов не имел.

Getty Images/Global Images Ukraine

И снова на поле был виден Лукаку. Так получилось, что в одной атаке мог дважды забивать Димарко после провала английской защиты, но сначала попал навесным ударом головой в перекладину, а на добивании – в бельгийского форварда.

Мог закрывать все вопросы Фоден, но не реализовал выход один на один. А дальше на поле вышел Мхитарян и игра перевернулась. Генрих забрал нити управления игрой в свои ноги и его команда зажала «Сити» у его ворот.

И снова Лукаку оказался в центре внимания не так, как ему хотелось. Как он на девяностой минуте не забил в упор ударом головой – известно разве что Эдерсону. Момент был очень впечатляющим, болельщики «Интера» долго не могли поверить, что мяч не в сетке.

Getty Images/Global Images Ukraine

Эдерсон еще раз оказался на высоте – финальный штурм закончился угловым, после которого бразилец совершил феноменальный сейв и вытащил мяч из-под перекладины. После этого раздался свисток.

1:0 - «Манчестер Сити» завоевал заветный кубок Лиги чемпионов, Пеп Гвардиола наконец выиграл ЛЧ не с «Барселоной». Правда, если бы сегодня показал себя Холанд, то мог бы значительно улучшить свои шансы на Золотой Мяч, а так после невнятного матча неизвестно, сможет ли он выиграть конкуренцию в Месси.

Но это дело дней далеких, а сегодня «синий» «Манчестер» не будет спать всю ночь.

  • Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. Финал.

«Манчестер Сити» – «Интер» – 1:0.

Родри, 68.

Холанд, 90+2, Эдерсон, 90+4 - Барелла, 59, Лукаку, 83, Онана, 90+2.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Родри, Стоунз (Уокер, 82), Грилиш, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 36), Бернардо Силва, Холанд.

«Интер»: Онана, Бастоні (Гозенс, 75), Ачерби, Дармиан (д'Амброзио, 84), Димарко, Чалханоглу (Мхитарян, 84), Брозович, Барелла, Думфрис (Белланова, 75), Джеко (Лукаку, 57), Л. Мартинес.

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша).

Стадион «Ататюрк» (Стамбул, Турция)

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 69
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PUMA
Чудом Интер не отыгрался 
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+10
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Nordenus
Эдерсону нужно памятник поставить рядом со стадионом Сити, затащил этот финал!
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+9
VAR
Хороший был матч
МС заслужил победу в ЛЧ 
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+9
Александр Шевченко
Эдерсон игрок матча по любому. Если бы не он, то овер был бы сто пудов. Так шо правильно, целуйте его там во все места)) Заслужил
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+5
Макс Максов
Заслужено, хоча Інтер заслужив на екстра тайми!
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+4
Евгений Королев
Не скажу що МС не заслуговує на перемогу в ЛЧ, але і Інтер молодці, показали характер. З приводу Інтеру не пощастило, можливо. Самі винні, то в голкіпера то в Лукаку гатили. Зате їм не повинно бути соромно програти грошовому мішку. Хоча і самі не бідні.
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+4
Обсервер Влад
Інтер награв на свій гол, МС відскочив знатно
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+4
GloryUkraine
 Не сумнівався, що МС переможе, але матч був рівним, без замітноі переваги когось.  В кінці Едерсон зберіг переможний рахунок.
Італійцям в цьому сезоні не пощастило в Європі, програли всі фінали.
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+3
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Злий Глобинець
Гвардіола заслужив. Бо МанСіті - це його команда, яку він власноручно "зліпив".
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+3
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DSH88
С таким баблом и коты Леона выиграли бы . 
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+2
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Віталій Ткачук
Самий кончений клуб в Європі, після ПСЖ. Нарешті шейхи виграли ЛЧ.
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+2
Springfield
Повторили достижение МЮ -1999.  То есть, Манчестер - самый футбольный город Европы!
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+2
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Sunrise
Заслуженно! Наконец-то)
Интер тоже был неплох, играли в свой футбол, шансы имели.
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+1
PUMA
Мне не понятно почему Инзаге выпустил Джеко с первых минут а не Лукаку.С Лукаку на поле хоть начали опасные моменты появлятся 
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+1
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Иван Качура
Колишній середняк АПЛ підсилений більш ніж 2 міліарди нафтоєвро, все таки виграв лігу чемпіонів, Інтеру респект 👍 могли зрівняти рахунок, але реалізація моментів жахлива( Інтер завоював серця, шейхи кубок ліги чемпіонів.
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+1
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8number
Ну шо… Знову бабло перемогло добро. Ми вже до цього звикли. 
Але приємності тут теж є. Фани Сіті , наприклад, можуть поїсти гі*на, бо вони люблять це і без моїх порад. 
Усіх з фіналом 🙂
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+1
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VBOLYUVALNIK
Вітаю МС!!!
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+1
Octopus
Победил сильнейший! Гвардиола глыба, наконец-то спустя годы превозмог себя и второй раз построил команду мечты.
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+1
Tasha19
Заслужена перемога Ман Сіті. А Інтер подарував інтригу цьому фіналу.
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0
Луганчанин
Сити победил. Тяжело, с фактом, можно сказать с мучением. У Интера моментов было больше. Их жаль. Инзаги, как тренер, заявил о себе очень сильно. Это по игре. Теперь попробую спрогнозировать следующий сезон лиги чемпионов. Реал - большая перестройка после ухода лидеров. Да и форварда типа Мбапе они не подписали. Их игра в следующем сезоне под большим вопросом. Барса - финансовый кризис не испарился. Не смотря на чемпионство в Лиге чемпионов они выйдут из группы максимум. Бавария - очередная глупейшая тренерская рокировка и лепка новой команды. Итальянские клубы прыгнули выше головы в этом сезоне и не факт что повторят это в следующем. За исключением Интер. Если не будет тупить как в середине сезона. Ливерпуль сдал конкретно. В Арсенал не верю. Слабая скамейка. ПСЖ - остался один Мбапе. Один в поле не воин. Как итог самая стабильная команда это Сити. Вероятность повторного триумфа 90%.
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0
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