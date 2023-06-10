Признайтесь – вы не слишком следили за путём миланского «Интера» в этой Лиге чемпионов? Групповой этап, «Порту», «Бенфика» – да, обзоры можно было посмотреть, но всегда находились более интересные матчи, которые можно запланировать для просмотра. Разве дерби в полуфинале с «Миланом» нейтральные болельщики в подавляющем большинстве смотрели, но, пожалуй, значительную роль в этом сыграла стадия.

Иначе дело – «Манчестер Сити». Там было что смотреть – пентра-трик Холанда при погроме «Лейпцига», вынос «Баварии», эффектный реванш за прошлогодний вылет в матчах с «Реалом». Да и по игре англичане выглядят поразительно, поэтому практически все перед матчем считали «Ман Сити» явным фаворитом. Здесь все было очевидно – Пеп наконец должен был выиграть свой титул с манчестерской командой, поскольку его практически идеальным командам всегда препятствовал какой-то пустяк в предыдущие годы – то видеоповтор с «Тоттенхэмом», то молодой Мбаппе в матчах с «Монако», то нехватка нескольких минут в прошлом году в полуфинале, то странное решение Гвардиолы поставить Стерлинга в основу на финал с «Челси»...

Стартовые составы выглядели прогнозируемыми, вопросы если и были, то незначительны – Уокер или Аканджи, Лукаку или Джеко, будет ли играть Мхитарян? Ни одно из этих решений не выглядело бы нелогичным, поэтому тренеры ничем не удивили.

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Ожидалось, что «Манчестер Сити» просто заберет мяч под свой контроль и заставит играть «Интер» в свой футбол, который станет приговором команде Индзаги. Но такого не случилось. То ли магия финала сделала свое, то ли чрезмерная мотивация, то ли недооценка, но игроки «Сити» были в командных действиях не похожи сами на себя. О чем можно говорить, когда первый удар в створ произошел аж на двадцать седьмой минуте – де Брюйне вывел Холанда на удар слева с острого угла и Онана спас свою команду.

До этого на поле были откровенные «шахматы». Из опасных моментов можно вспомнить разве удар Бернардо Силвы с правого угла вратарской в дальнюю девятку на исполнение - мимо, а также попытка Бареллы из центра поля перебросить Эдерсона - очень неудачно.

По-видимому, главным событием в тайме стала травма де Брюйне. Вышеупомянутый пас на Холанда Кевин отдавал уже с повреждением, полученным на ровном, казалось бы, месте незадолго до этого. Как и два года назад, бельгиец не доиграл финал из-за травмы – его заменил Фоден.

Тайм второй оказался гораздо более интересным. На поле появился (не на старте тайма, но все же) Лукаку, который стал одним из самых заметных игроков матча. Он мог забивать сразу же, если бы получил мяч на пустые ворота, но Лаутаро Мартинес решил бить самому. Ромелу еще долго не понимал, почему ему партнер не отдал пас.

Активная борьба продолжалась, но не в штрафных, до шестидесят восьмой минуты. Тогда счет был открыт – Аканджи отдал пас вразрез на Силву, то справа от лицевой отдал пас на набегающего Родри. Испанец метров с 15 бил и сильно, и с подкруткой – удар в правый угол отбить Онана шансов не имел.

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И снова на поле был виден Лукаку. Так получилось, что в одной атаке мог дважды забивать Димарко после провала английской защиты, но сначала попал навесным ударом головой в перекладину, а на добивании – в бельгийского форварда.

Мог закрывать все вопросы Фоден, но не реализовал выход один на один. А дальше на поле вышел Мхитарян и игра перевернулась. Генрих забрал нити управления игрой в свои ноги и его команда зажала «Сити» у его ворот.

И снова Лукаку оказался в центре внимания не так, как ему хотелось. Как он на девяностой минуте не забил в упор ударом головой – известно разве что Эдерсону. Момент был очень впечатляющим, болельщики «Интера» долго не могли поверить, что мяч не в сетке.

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Эдерсон еще раз оказался на высоте – финальный штурм закончился угловым, после которого бразилец совершил феноменальный сейв и вытащил мяч из-под перекладины. После этого раздался свисток.

1:0 - «Манчестер Сити» завоевал заветный кубок Лиги чемпионов, Пеп Гвардиола наконец выиграл ЛЧ не с «Барселоной». Правда, если бы сегодня показал себя Холанд, то мог бы значительно улучшить свои шансы на Золотой Мяч, а так после невнятного матча неизвестно, сможет ли он выиграть конкуренцию в Месси.

Но это дело дней далеких, а сегодня «синий» «Манчестер» не будет спать всю ночь.

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Лига чемпионов. Финал.

«Манчестер Сити» – «Интер» – 1:0.

Родри, 68.

Холанд, 90+2, Эдерсон, 90+4 - Барелла, 59, Лукаку, 83, Онана, 90+2.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Родри, Стоунз (Уокер, 82), Грилиш, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 36), Бернардо Силва, Холанд.

«Интер»: Онана, Бастоні (Гозенс, 75), Ачерби, Дармиан (д'Амброзио, 84), Димарко, Чалханоглу (Мхитарян, 84), Брозович, Барелла, Думфрис (Белланова, 75), Джеко (Лукаку, 57), Л. Мартинес.

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша).

Стадион «Ататюрк» (Стамбул, Турция)

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА