10 июня в турецком Стамбуле на стадионе «Ататюрк» состоится главный поединок европейского футбольного календаря: финал Лиги чемпионов. В решающем матче сойдутся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Начало поединка – в 22.00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

С тех пор, как «Сити» возглавил Пеп Гвардиола, команда регулярно считается одним из главных претендентов на победу и в АПЛ, и в ЛЧ. Но если на внутренней арене «горожане» действительно вне конкуренции, то на международной пока что лишь декларируют о своих высоких намерениях.

Лишь раз «Сити» выходил в финал Кубка чемпионов. Было это два года назад. Тогда в упорном английском дерби «горожане» уступили «Челси» – 0:1.

В прошлом году «Сити» остановился в шаге от финала, уступив в полуфинале будущему триумфатору – «Реалу».

В этот раз «Сити» снова встретился со «сливочными» в полуфинале. И взял более чем уверенный реванш, разгромив оппонента в родных стенах.

В принципе, на «Этихаде» в плей-офф «Сити» громил всех своих соперников на пути к финалу. Досталось «Лейпцигу», «Баварии» и упомянутому выше «Реалу».

Отлично обстоят дела у команды Гвардиолы и на внутренней арене. Долгое время в чемпионате Англии «горожане» отставали от лидировавшего «Арсенала». Но, начиная с апреля, «канониры» выдохлись. «Сити» же, в свою очередь, на финише прибавил, и снова стал лучшей командой Англии. Да еще и заблаговременно.

К чемпионскому кубку «МанСити» прибавил и Кубок Англии. В манкунианском дерби «горожане» одержали непростую победу над «Юнайтед» – 2:1.

Если «Манчестер Сити» удастся победить и в финале ЛЧ, то команда совершит требл – тройную победу (чемпионат, национальный кубок и Кубок чемпионов). Пока что единственной английской командой, которой удавалось совершить подобное, был заклятый враг «Сити» – «Манчестер Юнайтед», который оказался на вершине славы в 1999 году.

Хосеп ГВАРДИОЛА, главный тренер «Манчестер Сити»:

– За время работы в «Сити» я понял, что перевозбуждение перед большими матчами нам не подходит. Мы отправимся в Стамбул, чтобы реализовать мечту, постараемся показать хорошую игру и одержать победу в финале. У нас был шанс сделать это два года назад, мы были очень близки к финалу в прошлом году. Сейчас мы снова здесь и отдадим все силы. К финалу мы подойдем так, как подходим ко всем матчам Премьер-лиги в середине недели. Игроки будут сфокусированы на том, что надо делать, и больше ничего.

Интер

Команда Индзаги медленно запрягала, но затем быстро поехала. Если «Сити» вышел в плей-офф Лиги чемпионов без особых хлопот, то миланцам пришлось до последнего бодаться в группе с «Барселоной».

Однако дальше «Интер» на всех стадиях до финала доказывал, что сильнее своих оппонентов. И против «Порту», и против «Бенфики». Полуфинал против «Милана» – вообще классика жанра. В обоих поединках «черно-синие» были сильнее своего соперника, и справедливо пробились в главный матч сезона.

Интересно, что и для «Интера» победа в ЛЧ может стать своеобразным треблом. Миланцы в нынешнем сезоне могут похвастаться двумя трофеями – Суперкубком и Кубком Италии. Так что возможная победа в Стамбуле принесет им тройное удовольствие.

А вот в Серии А в этот раз дела у «Интера» не очень заладились. В принципе, дела там не заладились ни у кого, кроме «Наполи». Сложно сказать, попал бы коллектив Индзаги в четверку лучших по итогах сезона, если бы не бан «Ювентуса», который лишился десяти заработанных очков.

Так или иначе, но «Интеру» удалось заполучить лигочемпионскую прописку и на следующий сезон: команда финишировала на третьем месте в чемпионате страны.

Сохранил свою тренерскую «прописку» и Индзаги. Еще минувшей осенью раздавались слухи о том, что кресло под нынешним наставником «черно-синих» шатается в разные стороны. Однако у клубного руководства хватило терпения и мудрости не уволить Симоне. И он отблагодарил сторицей: впервые за 13 лет вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов.

Симоне ИНДЗАГИ, главный тренер «Интера»:

– Матч будет очень трудным. Мы не фавориты, но футбол тем и прекрасен. Мы играем против одной из лучших команд в мире. Тренер этой команды всем хорошо известен, но мы постараемся подготовиться как можно лучше. Не собираемся менять свой подход к игре. По ходу матча будут отрезки, когда нам придется активнее атаковать, и отрезки, когда нужно будет хорошо играть в обороне. У нас еще есть время на подготовку, и мы учитываем каждую мелочь.

История противостояний

Несмотря на то, что обе команды регулярно выступают на евроарене, в частности, в Лиге чемпионов, предстоящий поединок станет для них премьерным.

Прогноз

Одна из лучших команд в истории английской Премьер-лиги, одна из лучших команд в истории Лиги чемпионов – это все о «МанСити». Благодаря бездонным карманам арабских шейхов и тренерскому таланту Гвардиолы, на «Этихаде» действительно создали потрясающий футбольный ансамбль. Фактически без слабых мест. Видится, что все свои ошибки в решающих стадиях турнира «МС» оставил позади, и в этот раз команда как никогда близка к завоеванию вожделенного трофея. Тем более, что в ее составе есть настоящая машина по забиванию голов – Холланд. Не исключено, что если норвежец станет героем стамбульского финала, именно он в итоге выиграет «Золотой мяч».

Но если же, вдруг, «Манчестер Сити» и в этот раз пройдет мимо «Ушастого» кубка, шейхам придется делать резкие движения. Вплоть до увольнения Пепа. Сколько можно ходить по мукам?

В свою очередь «Интер» не был фаворитом нынешнего розыгрыша ЛЧ. Он не был фаворитом даже в Серии А. Тем не менее, благодаря удаче, бойцовским качествам и «итальянскому ДНК» подопечные Индзаги сумели оказаться в главном поединке сезона. И недооценивать их ни в коем случае нельзя. Хотя бы потому, что терять им уж точно нечего.

Тем не менее, фаворитизм «Ман Сити» видится настолько очевидным, что не поставить на победу англичан – себе дороже. Поэтому предположим, что «горожане» одержат победу в основное время с разницей в два мяча.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Стоунз, Родри, Бернарду, де Брюйне, Гюндоган, Грилиш, Холланд

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Лаутаро, Джеко.

10 июня, суббота