Пеп ГВАРДИОЛА: «Реал, не расслабляйся. Мы идем за тобой»

В субботу, 10 июня, состоялся финальный матч Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Интер». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

После завершения встречи главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал успех своей команды:

«Думаю, что сценарий этого финала был написан на звездах. Я рад, но в то же время они могли забить, и мы могли проиграть. Мы очень довольны собой. Мы сделали «золотой хет-трик». Это уникальное достижение.

Хочу поздравить «Интер» с отличной игрой. Знаю, каково им сейчас. Мы так же себя чувствовали два года назад. Но они вторая команда в Европе, это очень здорово.

«Реал», не расслабляйся – у нас на 13 ЛЧ меньше, но мы идем за тобой».

Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд:

«Невероятные ощущения! Даже в своих самых смелых мечтах я не мог себе представить, что выиграю этот турнир в 22 года. Это доказывает, что все возможно для паренька из маленького норвежского городка.

Думаю, что через пару дней, когда эмоции улягутся, я снова захочу выиграть этот трофей.

Я могу еще прибавить. Значительно. Сегодня был трудный матч. У меня было несколько хороших моментов в первом тайме. В свой день я мог забить два гола. Но если честно, я не слишком переживаю по этому поводу. В финалах на первом месте победа. Все сводится к тому, чтобы сыграть как одно целое и выиграть трофей.

Это был очень ответственный матч. Давление было невероятным. Но работать с Гвардиолой – это что-то. У нас хорошие отношения. Он здорово помогает мне с самого первого дня в этом клубе. С нетерпением жду следующего сезона и возможности научиться чему-то новому. Он лучший тренер в мире. Я очень рад, что могу тренироваться под его руководством каждый день».

Полузащитник «Ман Сити» Родри:

«Я сейчас эмоционален... Это мечта, ставшая реальностью. Все здесь [болельщики «Сити»] ждали... Даже не знаю, сколько именно лет. Они это заслужили, мы заслужили. За прошедшие годы мы были очень к этому близки.

Просто хочу всех поблагодарить. Это было непросто – то, какая команда нам противостояла, как она держала оборону и контратаковала. Мы отдали все силы.

В первом тайме я не был хорош. Таковы уж финалы. Не стоит ожидать, что всегда сможешь играть хорошо. Эмоции и нервозность присутствовали. У нас большие амбиции. Это мечта. Момент этот никогда по новой не повторится. Мы надеемся [повторить] в следующем году, но право отпраздновать мы уже заслужили. Это право принадлежит каждому игроку, кто делал этот клуб великим».

Капитан «Ман Сити» Илкай Гюндоган:

Мы очень счастливы. Сложно высказать на словах все то, что только что произошло.

«Тяжело было обеим командам. Мы не показали своего лучшего футбола в первом тайме. Мы были нерешительны. Осознавали, что во втором надо играть лучше. Игра была, пожалуй, 50/50. Нам очень повезло в том, что гол оказался за нами.

«Все только и говорили о «золотом хет-трике». Давление было ощутимым, но мы справились с ним наилучшим образом».