В субботу, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов 2022/2023, в котором будут играть английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Игра пройдет в Стамбуле (Турция) на поле «Олимпийского стадиона Ататюрка», начало – в 22:00 по Киеву.

«Манчестер Сити» имеет уникальный шанс сделать требл в сезоне – национальные чемпионат и Кубок уже выиграны. «Интер» на фоне «Наполи» о чемпионстве даже не мечтал, но Кубок Италии завоевать сумел (2:1 с «Фиорентиной»), а также квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов следующего розыгрыша. На пути в финал более сложная сетка была в «Манчестер Сити» - им пришлось выбивать «Лейпциг», «Челси» и «Реал», тогда как «Интер» прошел «Порту», «Бенфику» и земляков из Милана. Букмекеры считают фаворитом английскую команду, пожалуй, с этим можно согласиться, но при одном условии – Пеп Гвардиола не начнет в финале придумывать новые тактические нюансы и переиграет сам себя, как это уже бывало.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Интер» в украинской версии сайта.