Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Интер. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
10.06.2023 22:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 июня 2023, 06:59 | Обновлено 09 июня 2023, 07:02
748
0

Манчестер Сити – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала Лиги чемпионов

09 июня 2023, 06:59 | Обновлено 09 июня 2023, 07:02
748
0
Манчестер Сити – Интер. Текстовая трансляция матча
09 июня в 6:52 Александр Снитко Александр Снитко

В субботу, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов 2022/2023, в котором будут играть английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Игра пройдет в Стамбуле (Турция) на поле «Олимпийского стадиона Ататюрка», начало – в 22:00 по Киеву.

«Манчестер Сити» имеет уникальный шанс сделать требл в сезоне – национальные чемпионат и Кубок уже выиграны. «Интер» на фоне «Наполи» о чемпионстве даже не мечтал, но Кубок Италии завоевать сумел (2:1 с «Фиорентиной»), а также квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов следующего розыгрыша. На пути в финал более сложная сетка была в «Манчестер Сити» - им пришлось выбивать «Лейпциг», «Челси» и «Реал», тогда как «Интер» прошел «Порту», «Бенфику» и земляков из Милана. Букмекеры считают фаворитом английскую команду, пожалуй, с этим можно согласиться, но при одном условии – Пеп Гвардиола не начнет в финале придумывать новые тактические нюансы и переиграет сам себя, как это уже бывало.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Интер» в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Источник: полузащитник Челси согласовал контракт с Манчестер Сити
ПСЖ включился в гонку за Гюндоганом
Эмерсон Палмиери установил новый уникальный рекорд в еврокубках
Манчестер Сити Интер Милан Манчестер Сити - Интер Лига чемпионов текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Йовичевич мог покинуть Украину весной 2022 года, уехав в Словакию
Футбол | 09 июня 2023, 02:03 1
Источник: Йовичевич мог покинуть Украину весной 2022 года, уехав в Словакию
Источник: Йовичевич мог покинуть Украину весной 2022 года, уехав в Словакию

Хорватский специалист был близок к тому, чтобы возглавить «Дунайску Стреду»

Карим БЕНЗЕМА: «Я перешел в Аль-Иттихад, потому что я мусульманин»
Футбол | 09 июня 2023, 03:19 2
Карим БЕНЗЕМА: «Я перешел в Аль-Иттихад, потому что я мусульманин»
Карим БЕНЗЕМА: «Я перешел в Аль-Иттихад, потому что я мусульманин»

Французский форвард прокомментировал переезд в Саудовскую Аравию

Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера
Футбол | 08.06.2023, 13:55
Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера
Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Футбол | 08.06.2023, 14:28
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
Футбол | 08.06.2023, 17:29
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
08.06.2023, 12:11 26
Футбол
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
07.06.2023, 05:41
Футзал
Стал известен соперник Украины в плей-офф чемпионата мира 2023 по socca
Стал известен соперник Украины в плей-офф чемпионата мира 2023 по socca
07.06.2023, 19:35 1
Другие виды
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
07.06.2023, 16:45
Теннис
Не Соболенко. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос
Не Соболенко. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос
08.06.2023, 19:22 40
Теннис
Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
08.06.2023, 11:57 35
Футбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
08.06.2023, 10:00
Футбол
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
08.06.2023, 02:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности