10.06.2023 22:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов10 июня 2023, 23:59 | Обновлено 11 июня 2023, 00:19
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Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов
10 июня 2023, 23:59 | Обновлено 11 июня 2023, 00:19
6369
3
В субботу, 10 июня, в 22:00 в Стамбуле на стадионе Ататюрк прошел финал Лиги чемпионов, в котором играли «Манчестер Сити» и «Интер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 68-й минуте Родри забил победный гол для Манчестер Сити (1:0).
Ман Сити оформил требл (победы за один сезон в национальном чемпионате, кубке и Лиге чемпионов).
Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор
ГОЛ! 1:0. Родри, 68 мин.
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
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Комментарии 3
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Відскок мішка...
Нарешті, але з якими неймовірними труднощами. А Холанд для таких ігор ще пацан.
Однозначно, МС відскочив. В Інтера, не було фарта. По грі Інтер переграв МС. По статистиці, ударів по воротах більше, ударів в ствір воріт більше, кутових більше, просто Інтеру не повезло. Холанд, крім жовтої карточки, нічим себе не проявив, навіть смішно порівнювати з Мессі.
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