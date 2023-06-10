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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
10.06.2023 22:00 – FT 1 : 0
Интер Милан
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Лига чемпионов
10 июня 2023, 23:59 | Обновлено 11 июня 2023, 00:19
6369
3

Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов

10 июня 2023, 23:59 | Обновлено 11 июня 2023, 00:19
6369
3
Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 июня, в 22:00 в Стамбуле на стадионе Ататюрк прошел финал Лиги чемпионов, в котором играли «Манчестер Сити» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 68-й минуте Родри забил победный гол для Манчестер Сити (1:0).

Ман Сити оформил требл (победы за один сезон в национальном чемпионате, кубке и Лиге чемпионов).

Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор

ГОЛ! 1:0. Родри, 68 мин.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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Raien
Відскок мішка...
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+2
luceorius
Нарешті, але з якими неймовірними труднощами. А Холанд для таких ігор ще пацан.
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+1
Сергей Долина
Однозначно, МС відскочив. В Інтера, не було фарта. По грі Інтер переграв МС. По статистиці, ударів по воротах більше, ударів в ствір воріт більше, кутових більше, просто Інтеру не повезло. Холанд, крім жовтої карточки, нічим себе не проявив, навіть смішно порівнювати з Мессі.
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0
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