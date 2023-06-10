В субботу, 10 июня, в 22:00 в Стамбуле на стадионе Ататюрк прошел финал Лиги чемпионов, в котором играли «Манчестер Сити» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 68-й минуте Родри забил победный гол для Манчестер Сити (1:0).

Ман Сити оформил требл (победы за один сезон в национальном чемпионате, кубке и Лиге чемпионов).

Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор

ГОЛ! 1:0. Родри, 68 мин.