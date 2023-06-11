Низкая оценка для Холанда. Назван лучший игрок финала ЛЧ Ман Сити – Интер
Родри на 68-й минуте забил единственный гол и принес победу «горожанам»
В субботу, 10 июня, состоялся финальный матч Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Интер». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».
Единственный гол на 68-й минуте забил Родри. В итоге в УЕФА испанского полузащитника английской команды назвали лучшим игроком поединка.
Статистический портал WhoScored поставил Родри оценку в 8.4 баллов. За 90 минут игры Родри, помимо гола, 80 раз дотронулся до мяча, отдал 61 точный пас (92,4 %), 1 раз успешно обыграл соперника, выиграл 4 единоборства, 9 раз потерял владение, 1 раз вынес мяч, 1 раз заблокировал удар и трижды перехватил мяч.
Интересно, что звездный норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд получил всего 6.5 баллов, что является худшей оценкой в команде наравне с Кевином Де Брюйне, который получил травму ноги на 35-й минуте встречи и был заменен.
Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Интер – 1:0
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