Низкая оценка для Холанда. Назван лучший игрок финала ЛЧ Ман Сити – Интер

В субботу, 10 июня, состоялся финальный матч Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Интер». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

Единственный гол на 68-й минуте забил Родри. В итоге в УЕФА испанского полузащитника английской команды назвали лучшим игроком поединка.

Статистический портал WhoScored поставил Родри оценку в 8.4 баллов. За 90 минут игры Родри, помимо гола, 80 раз дотронулся до мяча, отдал 61 точный пас (92,4 %), 1 раз успешно обыграл соперника, выиграл 4 единоборства, 9 раз потерял владение, 1 раз вынес мяч, 1 раз заблокировал удар и трижды перехватил мяч.

Интересно, что звездный норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд получил всего 6.5 баллов, что является худшей оценкой в команде наравне с Кевином Де Брюйне, который получил травму ноги на 35-й минуте встречи и был заменен.

Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Интер – 1:0