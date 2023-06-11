В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» попал в третью корзину жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов 2023/24.

Посев украинской команды определился после завершения финального матча ЛЧ 2022/23 между клубами «Манчестер Сити» и «Интер». Трофей главного еврокубкового клубного турнира выиграли горожане, обыграв итальянцев со счетом 1:0.

Состав участников группового раунда ЛЧ 2023/24:

1 корзина: Манчестер Сити, Севилья, Барселона, Наполи, Бавария, ПСЖ, Бенфика, Фейеноорд;

Манчестер Сити, Севилья, Барселона, Наполи, Бавария, ПСЖ, Бенфика, Фейеноорд; 2 корзина: Реал, Манчестер Юнайтед, Интер, Боруссия Д, Атлетико, Лейпциг, Порту, Арсенал;

Реал, Манчестер Юнайтед, Интер, Боруссия Д, Атлетико, Лейпциг, Порту, Арсенал; 3 корзина: Шахтер, Зальцбург, Милан, Лацио, Црвена Звезда;

3 или 4 корзина: Реал Сосьедад, Селтик, Ньюкасл, 4 победителя квалификации чемпионского пути, 2 победителя квалификации пути лиг;

4 корзина: Унион, Ланс.

Интересно, что если бы ЛЧ 2022/23 выиграл «Интер», то «Шахтер» оказался бы во второй корзине.