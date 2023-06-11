В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
Донецкая команда окажется в третьей корзине
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» попал в третью корзину жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов 2023/24.
Посев украинской команды определился после завершения финального матча ЛЧ 2022/23 между клубами «Манчестер Сити» и «Интер». Трофей главного еврокубкового клубного турнира выиграли горожане, обыграв итальянцев со счетом 1:0.
Состав участников группового раунда ЛЧ 2023/24:
- 1 корзина: Манчестер Сити, Севилья, Барселона, Наполи, Бавария, ПСЖ, Бенфика, Фейеноорд;
- 2 корзина: Реал, Манчестер Юнайтед, Интер, Боруссия Д, Атлетико, Лейпциг, Порту, Арсенал;
- 3 корзина: Шахтер, Зальцбург, Милан, Лацио, Црвена Звезда;
3 или 4 корзина: Реал Сосьедад, Селтик, Ньюкасл, 4 победителя квалификации чемпионского пути, 2 победителя квалификации пути лиг;
- 4 корзина: Унион, Ланс.
Интересно, что если бы ЛЧ 2022/23 выиграл «Интер», то «Шахтер» оказался бы во второй корзине.
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