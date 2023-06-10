У Львова серьезные задолженности перед игроками и тренерским составом

Как стало известно Sport.ua, у футбольного клуба «Львов» есть серьезные задолженности перед игроками и тренерским составом.

Судьба «горожан», потерявших «прописку» в УПЛ, решится до конца июня. Однако если львовяне продолжат свои выступления Первой лиге, то это уже будет команда с другими владельцами, менеджментом и игроками.

Хотя уже очевидно, если посчастливится удержаться на плаву, то костяк «Львова» составят футболисты, которые в этом сезоне соревновались в молодежном первенстве U-19.

Пока еще действующее клубное руководство выясняет отношения с теми футболистами, которые находятся на контракте. Идут непростые переговоры, ведь есть двухмесячная задолженность по зарплате.

Столько же должны и уже бывшему главному тренеру Анатолию Бессмертному, который после провала со «Львовом» вернулся к рулю «Виктории», который собирается возобновить выступления в ПФЛ.