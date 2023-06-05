Львов потерпел 13 поражений подряд в сезоне
Больше было только у тернопольской «Нивы»
«Львов» покинул элитный дивизион так и не сумев на прощанье стукнуть дверями. Поражение от «Колоса» (0:1) стало для подопечных Анатолия Бессмертного 13-м кряду (мячи 5-24). Более продолжительную проигрышную серию в чемпионатах Украины имела только тернопольская «Нива» – 16 игр.
Последний раз «горожане» добывали очки 18 марта 2023 года, подписав мировую на своем поле с «Кривбассом» – 2:2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные проигрышные серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
16*
|
Нива Т
|
19.08.2000
|
Днепр
|
0:2 (г)
|
|
|
|
13*
|
Львов
|
02.04.2023
|
Динамо
|
0:2 (д)
|
|
|
|
12
|
Кривбасс
|
24.04.2009
|
Львов
|
0:1 (г)
|
20.09.2009
|
Ворскла
|
0:0 (г)
|
12
|
Говерла
|
18.04.2010
|
Шахтер
|
0:1 (г)
|
31.08.2012
|
Таврия
|
2:1 (д)
|
11
|
Заря
|
13.04.1996
|
Волынь
|
1:3 (г)
|
23.07.2006
|
Харьков
|
2:2 (г)
|
10
|
Закарпатье
|
20.04.2008
|
Харьков
|
0:3 (д)
|
29.08.2009
|
Арсенал
|
2:1 (д)
|
9
|
Торпедо
|
03.08.1997
|
Черноморец
|
0:5 (г)
|
12.10.1997
|
Металлург З
|
1:1 (д)
|
9
|
Черноморец
|
31.08.2018
|
Ворскла
|
1:2 (г)
|
25.11.2018
|
Арсенал
|
2:1 (д)
* серия не закончена.
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