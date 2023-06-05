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Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 16:24 | Обновлено 05 июня 2023, 16:33
36
0

Львов потерпел 13 поражений подряд в сезоне

Больше было только у тернопольской «Нивы»

05 июня 2023, 16:24 | Обновлено 05 июня 2023, 16:33
36
0
Львов потерпел 13 поражений подряд в сезоне
ФК Львов. Анатолий Бессмертный

«Львов» покинул элитный дивизион так и не сумев на прощанье стукнуть дверями. Поражение от «Колоса» (0:1) стало для подопечных Анатолия Бессмертного 13-м кряду (мячи 5-24). Более продолжительную проигрышную серию в чемпионатах Украины имела только тернопольская «Нива» – 16 игр.

Последний раз «горожане» добывали очки 18 марта 2023 года, подписав мировую на своем поле с «Кривбассом» – 2:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные проигрышные серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

16*

Нива Т

19.08.2000

Днепр

0:2 (г)

13*

Львов

02.04.2023

Динамо

0:2 (д)

12

Кривбасс

24.04.2009

Львов

0:1 (г)

20.09.2009

Ворскла

0:0 (г)

12

Говерла

18.04.2010

Шахтер

0:1 (г)

31.08.2012

Таврия

2:1 (д)

11

Заря

13.04.1996

Волынь

1:3 (г)

23.07.2006

Харьков

2:2 (г)

10

Закарпатье

20.04.2008

Харьков

0:3 (д)

29.08.2009

Арсенал

2:1 (д)

9

Торпедо

03.08.1997

Черноморец

0:5 (г)

12.10.1997

Металлург З

1:1 (д)

9

Черноморец

31.08.2018

Ворскла

1:2 (г)

25.11.2018

Арсенал

2:1 (д)

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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