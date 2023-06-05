Львов потерпел 13 поражений подряд в сезоне

«Львов» покинул элитный дивизион так и не сумев на прощанье стукнуть дверями. Поражение от «Колоса» (0:1) стало для подопечных Анатолия Бессмертного 13-м кряду (мячи 5-24). Более продолжительную проигрышную серию в чемпионатах Украины имела только тернопольская «Нива» – 16 игр.

Последний раз «горожане» добывали очки 18 марта 2023 года, подписав мировую на своем поле с «Кривбассом» – 2:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные проигрышные серии в чемпионатах Украины

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 16* Нива Т 19.08.2000 Днепр 0:2 (г) 13* Львов 02.04.2023 Динамо 0:2 (д) 12 Кривбасс 24.04.2009 Львов 0:1 (г) 20.09.2009 Ворскла 0:0 (г) 12 Говерла 18.04.2010 Шахтер 0:1 (г) 31.08.2012 Таврия 2:1 (д) 11 Заря 13.04.1996 Волынь 1:3 (г) 23.07.2006 Харьков 2:2 (г) 10 Закарпатье 20.04.2008 Харьков 0:3 (д) 29.08.2009 Арсенал 2:1 (д) 9 Торпедо 03.08.1997 Черноморец 0:5 (г) 12.10.1997 Металлург З 1:1 (д) 9 Черноморец 31.08.2018 Ворскла 1:2 (г) 25.11.2018 Арсенал 2:1 (д)

* серия не закончена.