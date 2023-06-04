Хлопнуть дверью не удалось. Львов проиграл Колосу в последнем матче в УПЛ
Благодаря победе команда из Ковелевки финишировала 8-й в турнирной таблице чемпионата
В 30-м туре украинской Премьер-лиги «Колос» на своем домашнем стадионе в Ковалевке принимал ФК «Львов».
Команда Ярослава Вишняка одержала минимальную победу благодаря голу Владислава Велетеня на 28-й минуте. При этом «Колос» весь второй тайм доигрывал вдесятером из-за удаления Сергея Чоботенко.
Для «Львова» этот поединок стал последним в элитном дивизионе чемпионата Украины, клуб вылетел в Первую лигу. «Сине-золотые львы» под руководством Анатолия Бессмертного проиграли 13 поединков кряду.
«Колос» благодаря победе завершил сезон на 8-й строчке турнирной таблицы чемпионата УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 30-й тур
«Колос» – ФК «Львов» – 1:0
Велетень (28)
«Колос»: Волынец, Золотов, Черноморец, Чоботенко, Кравченко, Богданов (Новак 46), Милько, Мякушко (Болбат 63), Ориховский, Велетень (Ильин 50), Лысенко (Безбородько 46).
ФК «Львов»: Ольховый, Мыхавко, Сасовский (Шандра 79), Алибеков, Мудрый, Михайлив (Герыч 62), Ременяк, Мыльченко (Бокало 79), Вовкун, Михайлив (Мендрук 70), Бугай (Довбецкий 79).
Стадион: «Колос» (Ковалевка)
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).
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