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Чемпионат Украины
Верес
04.06.2023 15:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 01:45 | Обновлено 04 июня 2023, 01:46
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0

УПЛ онлайн. 30 тур. Текстовая трансляция

Следите за текстовими трансляциями поединков 30 тура Украинской Премьер-лиги

04 июня 2023, 01:45 | Обновлено 04 июня 2023, 01:46
27
0
УПЛ онлайн. 30 тур. Текстовая трансляция
УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию всех матчей, за ней можно следить в украинской версии сайта.

04 июня в 1:35 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

Колос – Львов. Превью

Свой заключительный матч этого сезона соперники проведут на ковалеском стадионе «Колос». Причем хозяева поля еще не могут чувствовать себя относительно спокойно, поскольку теоретически не обезопасили себя от переходных матчей. А «Львов» после этого поединка окончательно покинет Премьер-Лигу и дальнейшая его судьба пока неизвестна.

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04 июня в 1:32 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

Верес – Ингулец. Превью

В воскресенье, 4 июня, на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу. В нем встретятся ровенский «Верес» и «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области. Начало матча запланировано на 15:00.

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«Ингулец» опережает ровенский клуб на три очка. Впрочем, даже победа не обязательно гарантирует, что команда из Петрового избежит участия в переходных матчах за право остаться в УПЛ. То же утверждение касается и «Вереса». Многое зависит от результатов матчей конкурентов.

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04 июня в 1:26 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

Рух – Александрия. Превью

В воскресенье, 4 июня, «Рух» на «Арене Львов» в рамках заключительного, 30-го, тура УПЛ встретится с «Александрией». Александрийцы могут одержать 100-ю победу в чемпионатах Украины.

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«Александрия» отстаивает пятое место от посягательств конкурентов, «руховцы» имеют более приземленную задачу - остаться в УПЛ, не испытывая судьбу в переходных хматчах.

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04 июня в 1:25 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

Металлист – Черноморец. Превью

Несмотря на то, что хозяевами поля в предстоящей встрече будут футболисты харьковского «Металлиста», игра состоится в Одессе на стадионе «Черноморец». Для номинальных хозяев поля матч станет прощальным в элитном дивизионе. Вопрос только в том, надолго ли харьковцы покидают Премьер-лигу и когда они к ней вернутся в очередной раз? И вообще вернутся ли под брендом этого именитого клуба?

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«Металлист» прощается с УПЛ, «Черноморец» хочет восстановить статус команды-открытие второй части чемпионата и просто избежать переходных матчей.

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04 июня в 1:18 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

Минай – Заря. Превью

В воскресенье, 4 июня, в с. Минай на «Минай-Арене» состоится матч тридцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют закарпатский «Минай» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 15.00 по киевскому времени.

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«Минай» изо всех сил бежит от зоны переходных матчей, «Заря» надеется на второе место.

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04 июня в 1:16 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

Металлист 1925 – Динамо. Превью

В воскресенье, 4 июня, состоится поединок 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова, начало – в 15:00.

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«Динамовцы» будут играть за престиж, их соперники - за избегание переходных матчей.

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04 июня в 1:13 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

Ворскла – Шахтер. Превью

В заключительном 30-м туре украинской Премьер-Лиги «Ворскла» в Полтаве будет принимать нового-старого чемпиона страны донецкий «Шахтер». Если для горняков результат матча уже не имеет турнирного значения, подопечные Виктора Скрипника еще продолжают претендовать на итоговое пятое место, дающее право в следующем сезоне выступить в Лиге конференций.

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«Ворскле» нужно надеяться на поражение «Александрии» в параллельном матче с «Рухом». Ну и, конечно, самой брать три очка с «Шахтером».

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03 июня в 22:32 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

Днепр-1 – Кривбасс. Превью

В воскресенье, 4 июня, состоится матч заключительного, 30-го тура чемпионата Украины по футболу между днепровском «Днепром-1» и криворожским «Кривбассом». Начало поединка на стадионе «Авангард» в Ужгороде (Закарпатская область) назначено на 15:00.

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«Днепр-1» будет заочно соревноваться с «Зарей» за бронзу. Для этого ему нужно сыграть не хуже, чем конкуренты, с крепким «Кривбассом», у которого тоже есть мотивация – при потере очков «Александрией». и «Ворсклой» подопечные Вернидуба могут попасть в еврокубки.

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Источник Sport.ua
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