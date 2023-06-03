УПЛ онлайн. 30 тур. Текстовая трансляция
Следите за текстовими трансляциями поединков 30 тура Украинской Премьер-лиги
Sport.ua проведет текстовую трансляцию всех матчей, за ней можно следить в украинской версии сайта.
Колос – Львов. Превью
Свой заключительный матч этого сезона соперники проведут на ковалеском стадионе «Колос». Причем хозяева поля еще не могут чувствовать себя относительно спокойно, поскольку теоретически не обезопасили себя от переходных матчей. А «Львов» после этого поединка окончательно покинет Премьер-Лигу и дальнейшая его судьба пока неизвестна.
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Верес – Ингулец. Превью
В воскресенье, 4 июня, на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу. В нем встретятся ровенский «Верес» и «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области. Начало матча запланировано на 15:00.
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«Ингулец» опережает ровенский клуб на три очка. Впрочем, даже победа не обязательно гарантирует, что команда из Петрового избежит участия в переходных матчах за право остаться в УПЛ. То же утверждение касается и «Вереса». Многое зависит от результатов матчей конкурентов.
Рух – Александрия. Превью
В воскресенье, 4 июня, «Рух» на «Арене Львов» в рамках заключительного, 30-го, тура УПЛ встретится с «Александрией». Александрийцы могут одержать 100-ю победу в чемпионатах Украины.
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«Александрия» отстаивает пятое место от посягательств конкурентов, «руховцы» имеют более приземленную задачу - остаться в УПЛ, не испытывая судьбу в переходных хматчах.
Металлист – Черноморец. Превью
Несмотря на то, что хозяевами поля в предстоящей встрече будут футболисты харьковского «Металлиста», игра состоится в Одессе на стадионе «Черноморец». Для номинальных хозяев поля матч станет прощальным в элитном дивизионе. Вопрос только в том, надолго ли харьковцы покидают Премьер-лигу и когда они к ней вернутся в очередной раз? И вообще вернутся ли под брендом этого именитого клуба?
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«Металлист» прощается с УПЛ, «Черноморец» хочет восстановить статус команды-открытие второй части чемпионата и просто избежать переходных матчей.
Минай – Заря. Превью
В воскресенье, 4 июня, в с. Минай на «Минай-Арене» состоится матч тридцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют закарпатский «Минай» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 15.00 по киевскому времени.
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«Минай» изо всех сил бежит от зоны переходных матчей, «Заря» надеется на второе место.
Металлист 1925 – Динамо. Превью
В воскресенье, 4 июня, состоится поединок 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова, начало – в 15:00.
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«Динамовцы» будут играть за престиж, их соперники - за избегание переходных матчей.
Ворскла – Шахтер. Превью
В заключительном 30-м туре украинской Премьер-Лиги «Ворскла» в Полтаве будет принимать нового-старого чемпиона страны донецкий «Шахтер». Если для горняков результат матча уже не имеет турнирного значения, подопечные Виктора Скрипника еще продолжают претендовать на итоговое пятое место, дающее право в следующем сезоне выступить в Лиге конференций.
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«Ворскле» нужно надеяться на поражение «Александрии» в параллельном матче с «Рухом». Ну и, конечно, самой брать три очка с «Шахтером».
Днепр-1 – Кривбасс. Превью
В воскресенье, 4 июня, состоится матч заключительного, 30-го тура чемпионата Украины по футболу между днепровском «Днепром-1» и криворожским «Кривбассом». Начало поединка на стадионе «Авангард» в Ужгороде (Закарпатская область) назначено на 15:00.
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«Днепр-1» будет заочно соревноваться с «Зарей» за бронзу. Для этого ему нужно сыграть не хуже, чем конкуренты, с крепким «Кривбассом», у которого тоже есть мотивация – при потере очков «Александрией». и «Ворсклой» подопечные Вернидуба могут попасть в еврокубки.
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