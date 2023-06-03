УПЛ онлайн. 30 тур. Текстовая трансляция

В воскресенье, 4 июня, на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу. В нем встретятся ровенский «Верес» и «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области. Начало матча запланировано на 15:00.

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«Ингулец» опережает ровенский клуб на три очка. Впрочем, даже победа не обязательно гарантирует, что команда из Петрового избежит участия в переходных матчах за право остаться в УПЛ. То же утверждение касается и «Вереса». Многое зависит от результатов матчей конкурентов.