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Чемпионат Украины
Колос К
04.06.2023 15:00 – FT 1 : 0
Львов
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 18:10 | Обновлено 04 июня 2023, 18:13
112
0

Колос – Львов – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 30-го тура УПЛ

04 июня 2023, 18:10 | Обновлено 04 июня 2023, 18:13
112
0
Колос – Львов – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Колос

В 30-м туре украинской Премьер-лиги «Колос» на своем домашнем стадионе в Ковалевке обыграл ФК «Львов» со счетом 1:0 благодаря голу Владислава Велетеня.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

«Колос» – ФК «Львов» – 1:0

Велетень (28)

Чоботенко (45)

«Колос»: Волынец, Золотов, Черноморец, Чоботенко, Кравченко, Богданов (Новак 46), Милько, Мякушко (Болбат 63), Ориховский, Велетень (Ильин 50), Лысенко (Безбородько 46).

ФК «Львов»: Ольховый, Мыхавко, Сасовский (Шандра 79), Алибеков, Мудрый, Михайлив (Герыч 62), Ременяк, Мыльченко (Бокало 79), Вовкун, Михайлив (Мендрук 70), Бугай (Довбецкий 79).

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

События матча

45’
Сергей Чоботенко (Колос К) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Колос К).
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Источник Sport.ua
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