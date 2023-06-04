Колос – Львов – 1:0. Видео гола и обзор матча
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В 30-м туре украинской Премьер-лиги «Колос» на своем домашнем стадионе в Ковалевке обыграл ФК «Львов» со счетом 1:0 благодаря голу Владислава Велетеня.
Украинская Премьер-лига. 30-й тур
«Колос» – ФК «Львов» – 1:0
Велетень (28)
Чоботенко (45)
«Колос»: Волынец, Золотов, Черноморец, Чоботенко, Кравченко, Богданов (Новак 46), Милько, Мякушко (Болбат 63), Ориховский, Велетень (Ильин 50), Лысенко (Безбородько 46).
ФК «Львов»: Ольховый, Мыхавко, Сасовский (Шандра 79), Алибеков, Мудрый, Михайлив (Герыч 62), Ременяк, Мыльченко (Бокало 79), Вовкун, Михайлив (Мендрук 70), Бугай (Довбецкий 79).
Стадион: «Колос» (Ковалевка)
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).
События матча
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