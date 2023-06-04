В 30-м туре украинской Премьер-лиги «Колос» на своем домашнем стадионе в Ковалевке обыграл ФК «Львов» со счетом 1:0 благодаря голу Владислава Велетеня.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

«Колос» – ФК «Львов» – 1:0

Велетень (28)

Чоботенко (45)

«Колос»: Волынец, Золотов, Черноморец, Чоботенко, Кравченко, Богданов (Новак 46), Милько, Мякушко (Болбат 63), Ориховский, Велетень (Ильин 50), Лысенко (Безбородько 46).

ФК «Львов»: Ольховый, Мыхавко, Сасовский (Шандра 79), Алибеков, Мудрый, Михайлив (Герыч 62), Ременяк, Мыльченко (Бокало 79), Вовкун, Михайлив (Мендрук 70), Бугай (Довбецкий 79).

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).