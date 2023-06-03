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Чемпионат Украины
Колос К
04.06.2023 15:00 - : -
Львов
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Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 15:22 |
41
0

Колос – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В Ковалевку львовяне все же приедут, хотя этот поединок мог вообще не состоятся

03 июня 2023, 15:22 |
41
0
Колос – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне соперники проведут на ковалевском стадионе «Колос». Причем хозяева поля еще не могут чувствовать себя относительно спокойно, так как теоретически еще не обезопасили себя от переходных матчей. А «Львов» после этого поединка окончательно покинет Премьер-Лигу и дальнейшая его судьба пока неизвестна.

Колос

Четыре последних матча подопечные Ярослава Вишняка проиграли. По всей видимости, футболисты из Ковалевки слишком рано посчитали, что уже решили все свои задачи в нынешнем сезоне. Но получилось так, что, даже находясь сейчас на 9-м месте в турнирной таблице, они еще не гарантировали себе прописку на следующий сезон.

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Конечно, в это сложно поверить, что все четыре клуба, находящиеся ниже, смогут выиграть в последнем туре, а сам «Колос» проиграет уже абсолютно разбалансированному «Львову». Однако в футболе всякое может случиться, поэтому от неожиданных результатов никто не застрахован.

И все-таки на практике ковалевцы должны без проблем решить все свои вопросы и обыграть львовян. Тем более у себя дома. Так что переходные матчи с представителями первой лиги они вряд ли сыграют в ближайшее время.

Львов

О львовском клубе уже столько сказано-пересказано, что повторятся не имеет никакого смысла. Пожалуй, стоит лишь напомнить, что все основные беды «Львова» начались с того, как после ничьи с «Кривбассом» 2:2 в 18-м туре неожиданно был уволен главный тренер Олег Дулуб. А пришедший ему на смену Анатолий Бессмертный так и не сумел набрать с новыми подопечными ни одного очка.

По информации из разных источников этот поединок с «Колосом» может стать не только прощальным в Премьер-Лиге, а и вообще в существовании клуба. Все идет к тому, что и в первой лиге «Львов» мы больше не увидим. Кстати, и предстоящий поединок мог не состоятся, так как львовяне сперва вообще не собирались приезжать в Ковалевку. Но затем планы изменились и команда все же завершит сезон, проведя все положенные 30 матчей.

Хлопнет ли на прощание «Львов» дверью? Вряд ли. Хотя даже в такой ситуации в команде есть достаточно квалифицированные игроки, которые вполне могут преподнести сюрприз. Посмотрим.

Статистика матчей

На уровне Премьер-Лиги соперники провели 6 матчей. Четырежды побеждал «Колос» и два раза «Львов». Обратили внимание на то, что не было ни одной ничьи? А в матче первого круга на львовском стадионе СКИФ выиграли гости со счетом 1:0. Победный мяч с пенальти забил Павел Ориховский.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Емец, Черноморец, Чеботенко, Золотов, Милько, Богданов, Мякушко, Болбат, Кравченко, Безбородько

«Львов»: Ольховый, Симинин, Никитюк, Сасовский, Грисьо, Мыльченко, Вовкун, Мышенко, Ременяк, Богунов, Бугай

Прогноз на противостояние:

Понятно, что фаворитом матча будет «Колос». Хозяева поля, скорее всего, выиграют со счетом 2:0.

4 июня, воскресенье

«Колос» – «Львов»
Ковалевка. Стадион «Колос». 15:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформе «Setanta Sports»
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)
КОЛОС – ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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