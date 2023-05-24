Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сезон доиграют. Босс ФК Львов решил отправить команду на игру с Колосом
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 02:30 | Обновлено 24 мая 2023, 02:52
31
0

Сезон доиграют. Босс ФК Львов решил отправить команду на игру с Колосом

Аутсайдер УПЛ, скорее всего, прекратит существование после сезона

24 мая 2023, 02:30 | Обновлено 24 мая 2023, 02:52
31
0
Сезон доиграют. Босс ФК Львов решил отправить команду на игру с Колосом
ФК Львов

Руководство ФК «Львов» решило не игнорировать окончание сезона УПЛ и приняло решение отправить команду на матч последнего 30-го тура против «Колоса», который состоится 4 июня.

По причинам экономии планируется, что футболисты выедут в Ковалевку рано утром в день матча, что не вызвало восторга внутри коллектива, информирует ТаТоТаке.

Футболисты команды рассчитывают получить зарплату за апрель, а вопрос оплаты их труда в мае остается открытым.

Для команды гостей этот матч не имеет никакого турнирного или стратегического значения. «Львов» вылетел из УПЛ и почти наверняка прекратит свое существование. Источник надеется, что эта игра пройдет в честной спортивной борьбе.

По теме:
Верес – Александрия. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Александрия
Верес – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Колос - Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Львов ликвидация снятие с чемпионата
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона прокомментировала обращение игроков к болельщикам из россии
Футбол | 23 мая 2023, 18:19 17
Барселона прокомментировала обращение игроков к болельщикам из россии
Барселона прокомментировала обращение игроков к болельщикам из россии

Каталонский клуб выпустил специальный релиз

В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
Футбол | 23 мая 2023, 02:17 5
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал

Последовала реакция на расистский скандал

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23.05.2023, 12:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Ла Лига. Цыганков помог Жироне избежать поражения от Сельты
Футбол | 23.05.2023, 22:34
Ла Лига. Цыганков помог Жироне избежать поражения от Сельты
Ла Лига. Цыганков помог Жироне избежать поражения от Сельты
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Бокс | 23.05.2023, 10:43
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
22.05.2023, 00:40 8
Футбол
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
22.05.2023, 21:45 14
Футбол
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
22.05.2023, 13:30 9
Футбол
Рейтинг WTA. Калинина поднялась на 22 позиции, обновив личный рекорд
Рейтинг WTA. Калинина поднялась на 22 позиции, обновив личный рекорд
22.05.2023, 08:50
Теннис
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
22.05.2023, 05:25 6
Футбол
5 вариантов для Ломаченко
5 вариантов для Ломаченко
23.05.2023, 17:37 26
Бокс
ЧМ по хоккею. Швеция обыграла Данию, Канада снова проиграла
ЧМ по хоккею. Швеция обыграла Данию, Канада снова проиграла
22.05.2023, 18:53 1
Хоккей
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
22.05.2023, 16:54 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности