Сезон доиграют. Босс ФК Львов решил отправить команду на игру с Колосом
Аутсайдер УПЛ, скорее всего, прекратит существование после сезона
Руководство ФК «Львов» решило не игнорировать окончание сезона УПЛ и приняло решение отправить команду на матч последнего 30-го тура против «Колоса», который состоится 4 июня.
По причинам экономии планируется, что футболисты выедут в Ковалевку рано утром в день матча, что не вызвало восторга внутри коллектива, информирует ТаТоТаке.
Футболисты команды рассчитывают получить зарплату за апрель, а вопрос оплаты их труда в мае остается открытым.
Для команды гостей этот матч не имеет никакого турнирного или стратегического значения. «Львов» вылетел из УПЛ и почти наверняка прекратит свое существование. Источник надеется, что эта игра пройдет в честной спортивной борьбе.
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