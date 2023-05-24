Сезон доиграют. Босс ФК Львов решил отправить команду на игру с Колосом

Руководство ФК «Львов» решило не игнорировать окончание сезона УПЛ и приняло решение отправить команду на матч последнего 30-го тура против «Колоса», который состоится 4 июня.

По причинам экономии планируется, что футболисты выедут в Ковалевку рано утром в день матча, что не вызвало восторга внутри коллектива, информирует ТаТоТаке.

Футболисты команды рассчитывают получить зарплату за апрель, а вопрос оплаты их труда в мае остается открытым.

Для команды гостей этот матч не имеет никакого турнирного или стратегического значения. «Львов» вылетел из УПЛ и почти наверняка прекратит свое существование. Источник надеется, что эта игра пройдет в честной спортивной борьбе.