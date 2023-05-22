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Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 21:09 | Обновлено 22 мая 2023, 21:27
345
0

Перед игроками Львова не рассчитались за апрель, премиальные были один раз

Игроки и персонал команды окончательно должны покинуть базу в Брюховичах

22 мая 2023, 21:09 | Обновлено 22 мая 2023, 21:27
345
0
Перед игроками Львова не рассчитались за апрель, премиальные были один раз
ФК Львов

Клуб-аутсайдер УПЛ «Львов» близок к снятию с чемпионата и ликвидации. Игроки и персонал команды окончательно должны покинуть базу в Брюховичах, которую клуб Богдана Копытко арендовал у Петра Дыминского, экс-владельца «Карпат».

Перед игроками клуба до сих пор не рассчитались по зарплате за апрель, информирует ТаТоТаке. Учитывая отсутствие очков с момента тренерской рокировки Олега Дулуба на Анатолия Бессмертного, премиальные были выплачены только один раз. Руководство «Львова» оценило драматичное поражение от «Шахтер»а как ничью, и игроки получили по 300–400 евро на каждого.

Бывший почетный президент ФК «Львов» Алексей Боровиков говорил: «Я предложил президенту клуба 5 вариантов дальнейшего существования «Львова». Он выбрал шестой – закрыть клуб».

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Львов чемпионат Украины по футболу Анатолий Бессмертный снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Богдан Копытко Алексей Боровиков Петр Дыминский
Источник ТаТоТаке
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