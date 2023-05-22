Перед игроками Львова не рассчитались за апрель, премиальные были один раз

Клуб-аутсайдер УПЛ «Львов» близок к снятию с чемпионата и ликвидации. Игроки и персонал команды окончательно должны покинуть базу в Брюховичах, которую клуб Богдана Копытко арендовал у Петра Дыминского, экс-владельца «Карпат».

Перед игроками клуба до сих пор не рассчитались по зарплате за апрель, информирует ТаТоТаке. Учитывая отсутствие очков с момента тренерской рокировки Олега Дулуба на Анатолия Бессмертного, премиальные были выплачены только один раз. Руководство «Львова» оценило драматичное поражение от «Шахтер»а как ничью, и игроки получили по 300–400 евро на каждого.

Бывший почетный президент ФК «Львов» Алексей Боровиков говорил: «Я предложил президенту клуба 5 вариантов дальнейшего существования «Львова». Он выбрал шестой – закрыть клуб».