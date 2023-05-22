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Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 12:53 |
3562
8

Инсайдер: ФК Львов прекращает существование

«Горожане» не доиграют сезон до конца

22 мая 2023, 12:53 |
3562
8
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
УПЛ

Команда футбольного клуба «Львов» прекратит свое существование еще до завершения сезона-2022/2023 в Украинской Премьер-лиге.

Точка в жизнедеятельности коллектива президентом клуба Богданом Копытко будет поставлена 1 июня. Сообщается, что игроки команды уже проинформированы менеджментом клуба о том, что они должны забрать свои вещи с клубной базы.

До конца нынешнего сезона «Львов» должен провести еще три матча. 25 мая он дома примет «Черноморец», а 29-го числа – «Ингулец». По календарю 3 июня «горожан» ждет гостевая игра с «Колосом», но львовяне ехать на матч не планируют.

Напомним, в минувший уик-энд в матче 27-го тура «Львов» уступил в львовском дерби «Руху» со счетом 0:2 и досрочно оформил вылет из УПЛ.

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Источник Футбол 2.0
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Комментарии 8
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Володимир Олійник
навіщо було починати?
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+9
Перець
Якось пох
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+7
zhyr
Тут було чудо під ніком фк львів, яке постійно тринділо про велике майбутнє. Цікаво прочитати його коментар ))
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+3
prezidend
Дитячий садок
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+3
Gargantua
фу какой позор.
Ответить
+2
BUROSTAVOK
А,ще писали про 20 та про 24 команди))))Тоді і сам рівень чемпіоната впаде до рівня Чемпіонат водокачки.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
locator-x
Цікаво, скільки ФК Львовів вже було в історії, три чи більше? Щось їм усім пороблено.
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0
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