Инсайдер: ФК Львов прекращает существование

Команда футбольного клуба «Львов» прекратит свое существование еще до завершения сезона-2022/2023 в Украинской Премьер-лиге.

Точка в жизнедеятельности коллектива президентом клуба Богданом Копытко будет поставлена 1 июня. Сообщается, что игроки команды уже проинформированы менеджментом клуба о том, что они должны забрать свои вещи с клубной базы.

До конца нынешнего сезона «Львов» должен провести еще три матча. 25 мая он дома примет «Черноморец», а 29-го числа – «Ингулец». По календарю 3 июня «горожан» ждет гостевая игра с «Колосом», но львовяне ехать на матч не планируют.

Напомним, в минувший уик-энд в матче 27-го тура «Львов» уступил в львовском дерби «Руху» со счетом 0:2 и досрочно оформил вылет из УПЛ.