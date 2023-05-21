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Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 19:18 |
1214
0

10 поражений подряд. Стала известна первая команда, которая вылетела из УПЛ

«Львов» уступил «Руху» в дерби со счетом 0:2

21 мая 2023, 19:18 |
1214
0
10 поражений подряд. Стала известна первая команда, которая вылетела из УПЛ
ФК Львов

В воскресенье, 21 мая, состоялся матч 27-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Львов». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «руховцев».

После этого поражения «Львов» официально вылетел из высшего дивизиона Украины.

У команды 13 очков после 27 игр. Львовская команда проиграла последние 10 матчей и располагается на последней, 16-й позиции. У «Вереса», который находится на 14-м месте, что даем ему право играть в плей-офф УПЛ за право сохранить прописку, – 27 очков. «Львову» осталось сыграть 3 матча, поэтому команду из Ровно представители Львова уже не смогут догнать.

Таблица УПЛ:

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Источник Sport.ua
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