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Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 18:56 | Обновлено 21 мая 2023, 19:37
1018
4

Прощай, УПЛ. Львов проиграл Руху в дерби

«Рух» повысил свои шансы сохранить место в элитном дивизионе, «Львов» прощается с УПЛ

21 мая 2023, 18:56 | Обновлено 21 мая 2023, 19:37
1018
4
Прощай, УПЛ. Львов проиграл Руху в дерби
ФК «Рух»

На львовское дерби по сравнению с прошлым туром главный тренер «Руха» Виталий Пономарев произвел существенные изменения в стартовом составе. Вместо Соломона, Романа, Притулы и Климчука на поле вышли Слюсарь, Сапуга, Мысык и Карабин. Анатолий Бессмертный тоже сделал кадровые перестановки в своем составе: вместо Мышенко, Габриэля, Траоре и Свржняка на поле «Арены Львов» вышли Ременяк, Сасовский, Бугай и Симинин, для которого, кстати, это был юбилейный, 200-й матч в УПЛ.

В дебюте игры соперники обменялись ударами Ременяка и Карабина, которым явно не хватало точности. Мог открыть счет Сапуга, который в последний раз участвовал в чемпионате еще 5 марта, но после паса Слюбика он головой пробил рядом с дальней штангой. «Горожане» при первой возможности проводили быстрые контратаки. Однако до заключительных ударов в рамку ворот дело не доходило.

Руховцы тоже активно пытались организовывать свои атаки, но из-за неточности заключительных передач голевых моментов не возникало. Чувствовалось отсутствие в рядах «желто-черных» Климчука и Соломона, которые из-за повреждений наблюдали за игрой с трибуны. Хозяева поля на исходе тайма имели возможность забить гол в «раздевалку». Навесную передачу Слюбика головой подкорректировал Сапуга, мяч попал к Карабину, но тот с близкого расстояния сходу пробил выше ворот.

Во время перерыва Пономарев произвел в составе «Руха» две замены, в том числе одну вынужденную: вместо получившего повреждение Дидыка в защите действовал Холод. Руховцы активнее начали вторую половину поединка и мог отличиться Сапуга, но в падениион пробил в руки вратаря. Также не хватило точности удара одному из самых активных игроков «Львова» Ременяку.

Активно вошел в игру и Квасница, совершивший рейд по правому краю: обыграл в штрафной Симинина, но сделал неточную передачу и момент был упущен. Контрвыпад «горожан» завершился прострельной передачей Кузыка, но Холод «разрядил» напряжение в штрафной. А потом хозяева поля наконец открыли счет. Рунич сделал передачу на Квасницу, потерявшего мяч, а Симинин на скорости неожиданно забил гол в собственные ворота. Для 35-летнего Симинина это был первый автогол в УПЛ. Не успели игроки «Львова» оправиться от такого развития событий, как пропустили второй гол. Первый удар Рунича вратарь Рыбка парировал, но мяч опять отскочил к Руничу, и на этот раз Василий пробил точно.

В итоге проигрышные клубные антирекордные сериалы «Львова», как общий, так и гостевой, продолжаются в УПЛ по 10 игр. После поражения во львовском дерби «Львов» за три тура до финиша чемпионата потерял теоретические шансы сохранить прописку в УПЛ. Что касается «Руха», то после этой победы он по очкам догнал «Верес» и «Ингулец», но продолжает находиться в зоне переходных игр.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Рух» – «Львов» – 2:0

Симинин (77, автогол), Рунич (85).

Дидык (33) - Богунов (29).

«Рух»: Паньков, Слюбик, Дидык (Холод, 46), Слюсарь (Роман, 79), Лях, Пидгурский, Таллес Б., Сапуга, Альваренга (Квасница, 60), Мисик (Притула, 68), Карабин (Рунич, 46).

«Львов»: Рыбка, Никитюк, Сасовский, Симинин (Киричок, 90), Грисьо, Богунов (Михайлив В., 79), Кузык (Михавко, 90), Мильченко, Вовкун (Михайлив Р., 79), Ременяк (Вишинский, 90), Бугай.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Арена Львов».

РУХ – ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 4
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avk2307
Львів заслуговував на виліт. Так і вийшло. Всім йшли на зустріч, міняли гравців та тренерів незрозуміло для чого. От і результат
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+2
Gargantua
Рух чуть было не покинул чат
но с такой игрой очков они больше и не возьмут.
благодаря автоголу отскочили
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+1
Vitaliy Shevchenko
Це було просто жесть, 5 спроб було подивитись даний матч, всі фатальні. Одні, знають що потрібна перемога, тягнуть час, просто щоб вжарити Рух, і відібрати ОЧКО, інші просто безхребетне дно, з таким самим наставником. 
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0
Batya
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0
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