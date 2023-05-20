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Рух Львов
21.05.2023 17:00 - : -
Львов
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Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 17:25 | Обновлено 20 мая 2023, 17:26
141
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Рух – Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией львовского дерби в рамках УПЛ

20 мая 2023, 17:25 | Обновлено 20 мая 2023, 17:26
141
1
Рух – Львов. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 21 мая, на «Арене Львов» состоится львовское дерби. Начало матча 27-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и ФК «Львов» запланировано на 17.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды находятся на нижних строчках турнирной таблицы. Если «Рух» еще имеет шансы сохранить место в УПЛ, то положение «Львова» практически безнадежно.

«Львов» в 12 матчах второго круга не проиграл только в двух. Проигрышная серия составляет девять матчей подряд. «Рух» позапрошлом туре неожиданно крупно обыграл «Ингулец» и прервал свою безвыигрышную серию из девяти матчей.

«Рух» и «Львов» играли друг с другом четыре раза. Команды выиграли по одному матчу, еще два поединка завершились вничью. В матче первого круга «Львов» победил со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Львов», за котором можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Молодежка Руха как Шахтер в УПЛ . Вторую игру пенальти на 90+ .
Ну в 'этой игре конечно вообще эпический.
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0
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