Рух – Львов. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией львовского дерби в рамках УПЛ
В воскресенье, 21 мая, на «Арене Львов» состоится львовское дерби. Начало матча 27-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и ФК «Львов» запланировано на 17.00.
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Обе команды находятся на нижних строчках турнирной таблицы. Если «Рух» еще имеет шансы сохранить место в УПЛ, то положение «Львова» практически безнадежно.
«Львов» в 12 матчах второго круга не проиграл только в двух. Проигрышная серия составляет девять матчей подряд. «Рух» позапрошлом туре неожиданно крупно обыграл «Ингулец» и прервал свою безвыигрышную серию из девяти матчей.
«Рух» и «Львов» играли друг с другом четыре раза. Команды выиграли по одному матчу, еще два поединка завершились вничью. В матче первого круга «Львов» победил со счетом 2:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Львов», за котором можно будет следить в украинской версии сайта.
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