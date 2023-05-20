В воскресенье, 21 мая, на «Арене Львов» состоится львовское дерби. Начало матча 27-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и ФК «Львов» запланировано на 17.00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды находятся на нижних строчках турнирной таблицы. Если «Рух» еще имеет шансы сохранить место в УПЛ, то положение «Львова» практически безнадежно.

«Львов» в 12 матчах второго круга не проиграл только в двух. Проигрышная серия составляет девять матчей подряд. «Рух» позапрошлом туре неожиданно крупно обыграл «Ингулец» и прервал свою безвыигрышную серию из девяти матчей.

«Рух» и «Львов» играли друг с другом четыре раза. Команды выиграли по одному матчу, еще два поединка завершились вничью. В матче первого круга «Львов» победил со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Львов», за котором можно будет следить в украинской версии сайта.