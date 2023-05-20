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Рух Львов
21.05.2023 17:00 - : -
Львов
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Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 21:08 |
32
1

Рух – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовское дерби может отправить «Львов» в Первую лигу

20 мая 2023, 21:08 |
32
1
Рух – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 21 мая, «Рух» будет принимать земляков из «Львова». Если «горожане» не победят руховцев, то за три тура до финиша чемпионата уже официально понижаются в классе и переходят из УПЛ в Первую лигу.

Рух

В прошлом туре оба львовских клуба потерпели поражение. «Рух» находится в зоне переходных матчей с представителями Первой лиги. «Желто-черные» хорошо понимают, что именно от предстоящих поединков УПЛ, в частности от львовского дерби, многое зависит. Вот предматчевое мнение главного тренера «Руха» Виталия Пономарева: «Все оставшиеся у нас матчи до окончания сезона – сверхважные. Они – как финалы. Понятно, что мы готовимся только к победам во всех поединках. Нам некуда отступать, нужно набирать очки во всех поединках. Потому серьезно готовимся. Ребята, в принципе, работают на должном уровне. Не могу сказать, что есть недооценка «Львова», все очень серьезно настраиваются, ведь осознают, что впереди – ответственная игра».

Львов

«Горожане» после поражения от «Металлиста» увеличили проигрышный клубный антирекордный сериал в УПЛ до 9-ти игр. Столько же игр подряд игроки «Львова» не набирают очков и в гостевых матчах. Кроме этого, безголевая серия «Львова» длится в чемпионате 315 минут. «Львов» при Анатолии Бессмертном на полях соперников вничью еще не играл – в 10-ти матчах: победа и девять поражений. Защитник «Львова» Сергей Симинин может провести 200-й матч в УПЛ. Из-за перебора желтых карточек львовское дерби пропустит нападающий «горожан» Богдан Мышенко.

Статистика встреч

Ранее «Львов» и «Рух» провели четыре игры и баланс встреч говорит о равенстве сил: по одной победе соперников и две ничьи. Предыдущий домашний матч руховцев с «горожанами» состоялся 29 августа 2021 года и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Автором единственного гола стал бразильский легионер «Львова» Ренан Оливейра, который в середине второго тайма срезал мяч в собственные ворота. Матч первого круга нынешнего чемпионата завершился победой «Львова» – 2:1. В составе «горожан» голы забивали Владислав Бугай и Борис Крушинский, а у руховцев – нигериец Вив Соломон-Отабор.

Фемида

Арбитром матча назначен Максим Козыряцкий (Запорожье), который провел 48 игр в УПЛ. Ранее «Рух» при Козыряцком провел четыре матча в чемпионатах и еще не побеждал, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения. «Львов» при этом арбитре провел 9 игр в УПЛ: три победы, две ничьи и четыре поражения. Львовское дерби Козыряцкий будет судить впервые.

Прогноз на противостояние

«Рух», учитывая его нахождение в зоне переходных игр турнирной таблицы, будет стремиться взять три очка. «Львов» не набирает очков в чемпионате 9 игр подряд. Нашим прогнозом будет минимальная победа руховцев.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Притула, Пидгурский, Таллес, Альваренга, Соломон, Климчук.

«Львов»: Рыбка, Вовкун, Габриэль, Никитюк, Траоре, Грисьо, Богунов, Мильченко, Кузык, Алибеков, Свржняк.

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21 мая, воскресенье

«Рух» – «Львов»
Львов. Стадион «Арена Львов». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
РУХ ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Рух молодежка повторяет путь Шахтера. Пенальти на 90+ это что то. Посмотрите сегодняшний. Верх арбитража
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