Украина. Премьер лига21 мая 2023, 21:42 |
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Рух – Львов – 2:0. 10-е поражение подряд и вылет с УПЛ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 27-го тура УПЛ
21 мая 2023, 21:42 |
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В воскресенье, 21 мая, состоялся матч 27-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Львов». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «руховцев».
После этого поражения «Львов» официально вылетел из высшего дивизиона Украины. У команды 13 очков после 27 игр. Львовская команда проиграла последние 10 матчей и располагается на последней, 16-й позиции.
УПЛ. 27-й тур, 21 мая
Рух Львов – Львов – 2:0
Голы: Симинин, 77 (автогол), Рунич, 84
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Рунич (Рух Львов).
76’
ГОЛ ! Автогол забил Сергей Симинин (Львов).
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