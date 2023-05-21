В воскресенье, 21 мая, состоялся матч 27-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Львов». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «руховцев».

После этого поражения «Львов» официально вылетел из высшего дивизиона Украины. У команды 13 очков после 27 игр. Львовская команда проиграла последние 10 матчей и располагается на последней, 16-й позиции.

УПЛ. 27-й тур, 21 мая

Рух Львов – Львов – 2:0

Голы: Симинин, 77 (автогол), Рунич, 84