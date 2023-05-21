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Чемпионат Украины
Рух Львов
21.05.2023 17:00 – FT 2 : 0
Львов
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Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 21:42 |
288
0

Рух – Львов – 2:0. 10-е поражение подряд и вылет с УПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 27-го тура УПЛ

21 мая 2023, 21:42 |
288
0
Рух – Львов – 2:0. 10-е поражение подряд и вылет с УПЛ. Видео голов и обзор
УПЛ

В воскресенье, 21 мая, состоялся матч 27-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Львов». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «руховцев».

После этого поражения «Львов» официально вылетел из высшего дивизиона Украины. У команды 13 очков после 27 игр. Львовская команда проиграла последние 10 матчей и располагается на последней, 16-й позиции.

УПЛ. 27-й тур, 21 мая

Рух Львов – Львов – 2:0

Голы: Симинин, 77 (автогол), Рунич, 84

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Рунич (Рух Львов).
76’
ГОЛ ! Автогол забил Сергей Симинин (Львов).
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Источник Sport.ua
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