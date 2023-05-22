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Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 02:20 | Обновлено 22 мая 2023, 02:43
31
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Качество игры не на том уровне, на котором хотели бы»

Наставник «Руха» – о победе над «Львовом»

22 мая 2023, 02:20 | Обновлено 22 мая 2023, 02:43
31
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Качество игры не на том уровне, на котором хотели бы»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу над «Львовом» (2:0) в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.

«Неоднозначные впечатления после этой игры. Хорошо, что победили, завоевали три очка, но качество игры – то, что мы просили, планировали и готовили, – не на том уровне, на котором мы бы хотели. Очень много ошибок в простых ситуациях, в которых нельзя так играть. Будем работать и дальше.

Не знаю, с чем это связано, возможно, с давлением, которое испытывают футболисты из-за турнирного положения. Но таких ошибок в Премьер-лиге допускать нельзя.

К сожалению, мы ни одной игры не сыграли оптимальным составом во втором круге. На этой неделе после травм к общей группе присоединились Слюсарь, Сапуга, Эдсон. Но, к сожалению, получили травмы Климчук и Соломон. Конечно, это наши ключевые игроки группы атаки. Потому без них было сложно, особенно в первом тайме, очень мало создавали остроты.

В общем, ребята хорошо трудятся на тренировках, я их всех давно знаю. Понимаем, что нам всем вместе нужно достойно выйти из ситуации, в которую мы попали. Я уже говорил неоднократно, что у этой команды очень хорошие перспективы. Даже опытным футболистам непросто играть в таких обстоятельствах, а у нас практически вся команда в прошлом году играла в чемпионате U-19, в частности, сегодня вышло 9-10 таких игроков. У нас идет процесс – самое главное, чтобы молодые исполнители делали правильный анализ своих действий и профессионально росли как футболисты», – сказал Пономарев.

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Источник ФК Рух Львов
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