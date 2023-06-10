Сборная Украины по футболу продолжает учебно-тренировочные сборы в немецком Бремене.

10 июня во время вечернего занятия немало времени тренерский штаб посвятил технике работы с мячом, прием и передача которого снова были в центре внимания.

Команда вошла в активную фазу подготовки к ближайшей игре против Германии. Основная работа была посвящена наработке тактических элементов игровой модели, которую наставник сине-желтых Сергей Ребров готовит на матч.

11 июня украинцы проведут официальную тренировку на поле «Везерштадиона», начало – в 18:00 по киевскому времени. Первые 15 минут будут открыты для медиа. Перед занятием главный тренер и один из игроков национальной команды встретятся с представителями СМИ в формате пресс-конференции.

ФОТО. Ребров готовит модель на матч. Тренировка сборной Украины в Бремене