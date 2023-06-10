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Чемпионат Европы
10 июня 2023, 22:23 | Обновлено 10 июня 2023, 22:31
1680
1

ФОТО. Ребров готовит модель на матч. Тренировка сборной Украины в Бремене

Сине-желтая команда вошла в активную фазу подготовки к игре с Германией

10 июня 2023, 22:23 | Обновлено 10 июня 2023, 22:31
1680
1
ФОТО. Ребров готовит модель на матч. Тренировка сборной Украины в Бремене
УАФ. Сергей Ребров

Сборная Украины по футболу продолжает учебно-тренировочные сборы в немецком Бремене.

10 июня во время вечернего занятия немало времени тренерский штаб посвятил технике работы с мячом, прием и передача которого снова были в центре внимания.

Команда вошла в активную фазу подготовки к ближайшей игре против Германии. Основная работа была посвящена наработке тактических элементов игровой модели, которую наставник сине-желтых Сергей Ребров готовит на матч.

11 июня украинцы проведут официальную тренировку на поле «Везерштадиона», начало – в 18:00 по киевскому времени. Первые 15 минут будут открыты для медиа. Перед занятием главный тренер и один из игроков национальной команды встретятся с представителями СМИ в формате пресс-конференции.

ФОТО. Ребров готовит модель на матч. Тренировка сборной Украины в Бремене

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Источник Украинская ассоциация футбола
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vruthiy-112
Давай Ребруха,  давай.!!! І не забудь скіпідару під хвіст.!!! 
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