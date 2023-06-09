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Чемпионат Европы
09 июня 2023, 23:00 | Обновлено 09 июня 2023, 23:13
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ФОТО. Визит мэра. Первая тренировка сборной под руководством Реброва

Руководитель Бремена получил мяч с автографами и фото с командой

09 июня 2023, 23:00 | Обновлено 09 июня 2023, 23:13
2113
1
ФОТО. Визит мэра. Первая тренировка сборной под руководством Реброва
УАФ

Первый полноценный рабочий день национальной сборной Украины по футболу в Бремене вместил у себя сразу две тренировки.

9 июня занятия были достаточно интенсивными и разноплановыми. Во время утреннего игрока отрабатывали технику работы с мячом – прием и передачу. В то же время, основной вектор работы имел тактическую направленность. Вечером команда отрабатывала пасинг с завершением, после чего сборники выполняли тактические задания в формате игровых серий.

До начала вечерней тренировки в гости в сборную Украины пришел мэр Бремена Андреас Бовеншульте, который пообщался с главным тренером Сергеем Ребровым, выразил украинцам свою поддержку и сказал, что для бременцев большая честь принимать у себя национальную команду Украины.

В память о встрече руководитель города получил мяч с автографами сине-желтых и фото с командой. Завтра, 10 июня, сборную Украины ожидает продолжение работы.

ФОТО. Визит мэра. Первая тренировка сборной под руководством Реброва

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ВИДЕО. Первая тренировка сборной под руководством Реброва

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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igor shmuylo
А где зинчеко ,шо его не видно .травма и ли шо там у него .
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