Свёнтек в третий раз за четыре года выиграла Ролан Гаррос

10 июня состоялся финал Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором полька Ига Свёнтек (№1 WTA) переиграла чешку Каролину Мухову (№43 WTA).

Встреча завершилась в трех сетах, матч продолжался 2 часа 46 минут.

Ролан Гаррос. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:2, 5:7, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Отметим, что Мухова впервые сыграла в финале турнира Grand Slam и впервые за шесть матчей проиграла сопернице из топ-3 мирового рейтинга. Чешка обновит личное достижение в мировом рейтинге, поднявшись на 16-ю позицию.

Свёнтек добыла третий титул на кортах Ролан Гаррос за последние четыре года. Ига сохранит статус первой ракетки мира и будет иметь 928 очков преимущества перед Ариной Соболенко.

Свёнтек сыграла 30-й матч на кортах Ролан Гаррос, выиграв 28 из них.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine