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Ролан Гаррос
10 июня 2023, 19:00 | Обновлено 10 июня 2023, 19:30
3906
27

Свёнтек в третий раз за четыре года выиграла Ролан Гаррос

Польская теннисистка обыграла в финале Каролину Мухову

10 июня 2023, 19:00 | Обновлено 10 июня 2023, 19:30
3906
27
Свёнтек в третий раз за четыре года выиграла Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

10 июня состоялся финал Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором полька Ига Свёнтек (№1 WTA) переиграла чешку Каролину Мухову (№43 WTA).

Встреча завершилась в трех сетах, матч продолжался 2 часа 46 минут.

Ролан Гаррос. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:2, 5:7, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Отметим, что Мухова впервые сыграла в финале турнира Grand Slam и впервые за шесть матчей проиграла сопернице из топ-3 мирового рейтинга. Чешка обновит личное достижение в мировом рейтинге, поднявшись на 16-ю позицию.

Свёнтек добыла третий титул на кортах Ролан Гаррос за последние четыре года. Ига сохранит статус первой ракетки мира и будет иметь 928 очков преимущества перед Ариной Соболенко.

Свёнтек сыграла 30-й матч на кортах Ролан Гаррос, выиграв 28 из них.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Каролина Мухова Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 27
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VITASS
Моє серце розривалося. За Ігу бо вона майже наша. За Каро бо за бульбашку і за шалену волю до боротьби. Чудовий фінал, отримав насолоду, перемогла сильніша, але теніс на рівних. Була б моя воля : зробив би нічію )))
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+11
Stanislav Matusevych
Крутий фінал за рівнем напруги та інтриги. Вже здавалося, що Іга не встоїть, але все закінчилося добре. Нічого проти Мухової не маю, але Свьонтек - майже українка, тому вболівав, звісно, за неї. Вітаю Ігу з черговим титулом на РГ!
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+9
Elis
Іґа просто красуня, але то все жовто-блакитна стрічка. Сподіваюсь скоро інші спортсменки розкусять секрет цієї супер-сили, бо це єдине, чого не вистачило Каро, щоб виграти ҐС)
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+7
Fdail
Хоч в цьому році деякі сумнівалися, але Іга таки довела, хто тут королева ґрунту.Під натиском Мухової ( боротьба якої теж викликає поваги) провалилася в другому, але зібралась і дотиснула в третьому. Вітання з третім ґрунтовим мейджором, це просто фантастичний результат )
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+6
8number
Поздоровляю!!! Плакав разом з нею ☺️
Молодець! 🥰 І все це з українським флагом ☺️
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Nordenus
Ига как Рафа, будет продолжать править на РГ ближайшие годы
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+5
Elis
Не засмучуйся, Мушка, твої великі перемоги ще попереду!❤️
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+4
Алексей Левченко
Іга сьогодні вирішила ввімкнути Світоліну-валідоліну. Дякуємо за перомгу, Іга, і за твою любов до України!
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+4
Elis
Невже не можна було кращу основну фотку Іґи в новині поставити?
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Lex Aries
А ще грала з українською символікою)
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Трегубов Дмитрий
У іги був відрізок програшу 2:9, або якщо ширше взяти 5:11. Ледь повернулася. Вважаю, що є ментальний вплив на спортсменів з боку раші, бо заради "побєда" вони задіють усі нечесні засоби водночас. Тому за останні кілька днів в наших тенісисток було декілька поразок у надважких та довгих матчах - їм лише трохи не вистачило нашої підтримки та віри.
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
sirjoga
Дивлюсь нагородження і дивуюсь, економлять на всьому. Дали Муховій лише тарілку, невже так важко ще й ложку з виделкою для комплекту додавати, Мухова аж розплакалася
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+1
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BallsToTheWall
Ига Щёнтек она произносится. Но молодец.)
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-3
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