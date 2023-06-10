Свёнтек в третий раз за четыре года выиграла Ролан Гаррос
Польская теннисистка обыграла в финале Каролину Мухову
10 июня состоялся финал Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором полька Ига Свёнтек (№1 WTA) переиграла чешку Каролину Мухову (№43 WTA).
Встреча завершилась в трех сетах, матч продолжался 2 часа 46 минут.
Ролан Гаррос. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:2, 5:7, 6:4
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.
Отметим, что Мухова впервые сыграла в финале турнира Grand Slam и впервые за шесть матчей проиграла сопернице из топ-3 мирового рейтинга. Чешка обновит личное достижение в мировом рейтинге, поднявшись на 16-ю позицию.
Свёнтек добыла третий титул на кортах Ролан Гаррос за последние четыре года. Ига сохранит статус первой ракетки мира и будет иметь 928 очков преимущества перед Ариной Соболенко.
Свёнтек сыграла 30-й матч на кортах Ролан Гаррос, выиграв 28 из них.
NOW SHOWING— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023
Iga in Paris - Season 3 🇫🇷#RolandGarros| @iga_swiatek pic.twitter.com/Nup1DwWHF9
28-2 in Paris 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/IgKQU2KhvW— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023
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