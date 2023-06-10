Украина – в четвертьфинале ЧМ по socca, Ребров провел первую тренировку

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 июня.

1. Вратарь поймал кураж. Украина обыграла Марокко и вышла в 1/4 финала ЧМ

Сине-желтая сборная в 1/8 финала переиграла марокканцев со счетом 3:1

2. ФОТО. Визит мэра. Первая тренировка сборной под руководством Реброва

Руководитель Бремена получил мяч с автографами и фото с командой

3A. Источник: основной кандидат на пост наставника Шахтера – Патрик ван Леувен

Нидерландский специалист может покинуть «Зарю» и возглавить донецкую команду

3B. Йовичевич находится в Хорватии. Подтвердил СМИ свой уход из Шахтера

Тренер не хочет комментировать ситуацию

4. Вторая лига сильнее. Хуст обыграл ФСК Мариуполь и повысился в классе

Команда выиграла переходные матчи

5A. ОФИЦИАЛЬНО. 7 игроков покинут Жирону. Среди них – лучший бомбардир сезона

Валентин Кастельянос забил 14 голов в 37 матчах «Жироны» в Ла Лиге 2022/23

5B. Реал нашел замену Лунину. Клуб подпишет вратаря Хетафе, украинец уйдет

Давид Сория станет новичком Реала

6A. Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал

В третьем сете Карлос потянул ногу

6A. Рууд деклассировал Зверева в трех сетах и снова вышел в финал Ролан Гаррос

Норвежец на классе обыграл представителя Германии

7. ВИДЕО. Большая неприязнь. Джош Тейлор и Тео Лопес прошли взвешивание

Поединок пройдет под эгидой Top Rank в ночь с 10 на 11 июня в Нью-Йорке

8A. ВИДЕО. Мунгия и Деревянченко вложились в лимит суперсреднего веса

Мексиканец и украинец проведут бой в Онтарио, штат Калифорния

8B. Деревянченко получает очередной шанс. Соперник – молодой мексиканец

Но у Сергея может быть даже шанс на победу

9. Оливейра vs Дариуш. Последний шанс выйти на чемпиона для обоих?

Анонс яркого противостояния в легком весе UFC

10A. Цель для Гвардиолы. 5 тренеров, побеждавших в КЕЧ/ЛЧ с разными командами

Пеп дважды брал самый престижный клубный трофей, но оба раза – с «Барсой»

10B. Артем Довбик – лучший футболист УПЛ сезона 2022/23

Подводим итоги завершившегося чемпионата Украины