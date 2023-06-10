Украина – в четвертьфинале ЧМ по socca, Ребров провел первую тренировку
Главные новости за 9 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 июня.
1. Вратарь поймал кураж. Украина обыграла Марокко и вышла в 1/4 финала ЧМ
Сине-желтая сборная в 1/8 финала переиграла марокканцев со счетом 3:1
2. ФОТО. Визит мэра. Первая тренировка сборной под руководством Реброва
Руководитель Бремена получил мяч с автографами и фото с командой
3A. Источник: основной кандидат на пост наставника Шахтера – Патрик ван Леувен
Нидерландский специалист может покинуть «Зарю» и возглавить донецкую команду
3B. Йовичевич находится в Хорватии. Подтвердил СМИ свой уход из Шахтера
Тренер не хочет комментировать ситуацию
4. Вторая лига сильнее. Хуст обыграл ФСК Мариуполь и повысился в классе
Команда выиграла переходные матчи
5A. ОФИЦИАЛЬНО. 7 игроков покинут Жирону. Среди них – лучший бомбардир сезона
Валентин Кастельянос забил 14 голов в 37 матчах «Жироны» в Ла Лиге 2022/23
5B. Реал нашел замену Лунину. Клуб подпишет вратаря Хетафе, украинец уйдет
Давид Сория станет новичком Реала
6A. Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
В третьем сете Карлос потянул ногу
6A. Рууд деклассировал Зверева в трех сетах и снова вышел в финал Ролан Гаррос
Норвежец на классе обыграл представителя Германии
7. ВИДЕО. Большая неприязнь. Джош Тейлор и Тео Лопес прошли взвешивание
Поединок пройдет под эгидой Top Rank в ночь с 10 на 11 июня в Нью-Йорке
8A. ВИДЕО. Мунгия и Деревянченко вложились в лимит суперсреднего веса
Мексиканец и украинец проведут бой в Онтарио, штат Калифорния
8B. Деревянченко получает очередной шанс. Соперник – молодой мексиканец
Но у Сергея может быть даже шанс на победу
9. Оливейра vs Дариуш. Последний шанс выйти на чемпиона для обоих?
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Подводим итоги завершившегося чемпионата Украины
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