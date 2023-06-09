09.06.2023 14:00 – FT 0 : 1
Украина. Первая лига09 июня 2023, 16:10 | Обновлено 09 июня 2023, 16:42
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Вторая лига сильнее. Хуст обыграл ФСК Мариуполь и повысился в классе
Команда выиграла переходные матчи
09 июня 2023, 16:10 | Обновлено 09 июня 2023, 16:42
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Состоялся второй переходной матч между командой Первой лиги ФСК «Мариуполь» и представителем Второй лиги ФК «Хуст». Первая встреча завершилась вничью 1:1.
А вот в ответном матче «Хуст» выиграл 1:0 и завоевал возможность следующий сезон провести в Первой лиги. «Мариуполь» вылетел во Вторую лигу.
ФК «Хуст» представляет Закарпатскую область.
Переходные матчи
ФСК Мариуполь - Хуст 0:1 (первый матч 1:1)
Гол: Мердеев, 53
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Мердеев (Хуст).
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