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Чемпионат Украины
ФСК Мариуполь
09.06.2023 14:00 – FT 0 : 1
Хуст
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Украина. Первая лига
09 июня 2023, 16:10 | Обновлено 09 июня 2023, 16:42
636
0

Вторая лига сильнее. Хуст обыграл ФСК Мариуполь и повысился в классе

Команда выиграла переходные матчи

09 июня 2023, 16:10 | Обновлено 09 июня 2023, 16:42
636
0
Вторая лига сильнее. Хуст обыграл ФСК Мариуполь и повысился в классе
ФК Хуст

Состоялся второй переходной матч между командой Первой лиги ФСК «Мариуполь» и представителем Второй лиги ФК «Хуст». Первая встреча завершилась вничью 1:1.

А вот в ответном матче «Хуст» выиграл 1:0 и завоевал возможность следующий сезон провести в Первой лиги. «Мариуполь» вылетел во Вторую лигу.

ФК «Хуст» представляет Закарпатскую область.

Переходные матчи

ФСК Мариуполь - Хуст 0:1 (первый матч 1:1)
Гол: Мердеев, 53

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Мердеев (Хуст).
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Хуст Первая лига Украины Вторая лига Украины ФСК Мариуполь переходные матчи чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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