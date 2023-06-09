Вторая лига сильнее. Хуст обыграл ФСК Мариуполь и повысился в классе

Состоялся второй переходной матч между командой Первой лиги ФСК «Мариуполь» и представителем Второй лиги ФК «Хуст». Первая встреча завершилась вничью 1:1.

А вот в ответном матче «Хуст» выиграл 1:0 и завоевал возможность следующий сезон провести в Первой лиги. «Мариуполь» вылетел во Вторую лигу.

ФК «Хуст» представляет Закарпатскую область.

Переходные матчи

ФСК Мариуполь - Хуст 0:1 (первый матч 1:1)

Гол: Мердеев, 53