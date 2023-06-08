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Чемпионат Украины
ФСК Мариуполь
09.06.2023 14:00 - : -
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 июня 2023, 06:49 | Обновлено 08 июня 2023, 06:56
77
0

ФСК Мариуполь – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 июня в 14:00 ответный матч плей-офф за выход в Первую лигу

08 июня 2023, 06:49 | Обновлено 08 июня 2023, 06:56
77
0
ФСК Мариуполь – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

9 июня в 14:00 состоится ответный матч плей-офф за право играть в Первой лиге 2023/24.

ФСК «Мариуполь» принимает «Хуст» в Борисполе на стадионе «Колос».

Первый матч в Хусте завершился результативной ничьей (1:1). Правило выездного гола не применяется.

Если и второй поединок завершится с равным счетом, то для определения победителя по истечении основного времени ответного матча будет назначено дополнительное время (два тайма по 15 минут). Если в дополнительное время победителя определено не будет, будет назначена серия 11-метровых ударов.

ФСК Мариуполь – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.

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Источник Sport.ua
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