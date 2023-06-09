Источник: основной кандидат на пост наставника Шахтера – Патрик ван Леувен

53-летний нидерландский специалист Патрик ван Леувен, который сейчас возглавляет луганскую «Зарю», является основным кандидатом на пост главного тренера донецкого «Шахтера».

Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

Ранее стало известно о том, что президент «горняков» Ринат Ахметов лично принял решение об увольнении Игоря Йовичевича с поста наставника команды. Сообщалось, что руководство донецкого клуба рассматривает еще трех кандидатов на замену хорватскому коучу: Арне Слот, Винченцо Итальяно и Дженнаро Гаттузо.

Сам Йовичевич также подтвердил хорватским СМИ об уходе из «Шахтера».