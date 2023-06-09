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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 21:42 | Обновлено 09 июня 2023, 22:00
2482
11

Источник: основной кандидат на пост наставника Шахтера – Патрик ван Леувен

Нидерландский специалист может покинуть «Зарю» и возглавить донецкую команду

09 июня 2023, 21:42 | Обновлено 09 июня 2023, 22:00
2482
11
Источник: основной кандидат на пост наставника Шахтера – Патрик ван Леувен
ФК Заря. Патрик ван Леувен

53-летний нидерландский специалист Патрик ван Леувен, который сейчас возглавляет луганскую «Зарю», является основным кандидатом на пост главного тренера донецкого «Шахтера».

Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

Ранее стало известно о том, что президент «горняков» Ринат Ахметов лично принял решение об увольнении Игоря Йовичевича с поста наставника команды. Сообщалось, что руководство донецкого клуба рассматривает еще трех кандидатов на замену хорватскому коучу: Арне Слот, Винченцо Итальяно и Дженнаро Гаттузо.

Сам Йовичевич также подтвердил хорватским СМИ об уходе из «Шахтера».

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Патрик ван Леувен Заря Луганск Шахтер Донецк назначение тренера Дмитрий Венков
Источник Telegram
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Комментарии 11
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avk2307
что и  говорилось. Остальные кандидаты даже не знали о своем участии
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+6
Burevestnik
буде як і з Йовічем - бабло переможе.
хто ж тепер у Зорі буде тренером? 
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+3
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musuk
Новий сезонний тренер? 
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+3
Hatem Тrablssi
Буде повтор як з Йовічевічем, вже та Зоря грає нормально ні мусять використати на один сезон і викинути
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+1
SuperMario
Да ладно??? я уже собирался приветствовать лысого шарлатана после победы завтра в лч..
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0
VAR
Remark ,ты уже Макс тон ?
Зачем ватные конторы стал рекламировать ?
Ответить
-5
VAR
Шахтёр снова станет чемпионом,и отставание  у четвертых будет ещё больше от первого места  ,но  в новом  сезоне четвертые максимум будут 6-8 
Ответить
-7
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