Йовичевич находится в Хорватии. Подтвердил СМИ свой уход из Шахтера

Наставник Игор Йовичевич сейчас находится в Загребе, где в коротком комментарии сайту germanijak.hr подтвердил, что больше не является тренером «Шахтера».

Однако от развернутого комментария специалист отказался.

При этом СМИ приводит более ранний комментарий Йовичевича (видимо, после завоевания чемпионства), который дает понять, что он после завершения сезона знал о возможном расставании.

«Я бы хотел еще раз сыграть с «Шахтером» в Лиге чемпионов. Мы выиграли чемпионат, мне бы хотелось снова быть в ЛЧ. Но посмотрим, что будет дальше».

«Достаточно сложно жить в такой ситуации, когда идет война. Я почти не вижу свою семью, мы разделены. Я немного устал от всего этого. Мы обсудим эту ситуацию и решим, что делать дальше», — сказал Йовичевич.

Клуб на этот момент не подтвердил увольнение, но украинские СМИ уверены, что у «Шахтера» будет новый тренер.