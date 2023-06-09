Рууд деклассировал Зверева в трех сетах и снова вышел в финал Ролан Гаррос

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия) вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В полуфинале Ролан Гаррос норвежец в трех сетах обыграл Александра Зверева (Германия, ATP 27) за 2 часа и 10 минут.

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [4] – Александр Зверев (Германия) [22] – 6:3, 6:4, 6:0

Это была четвертая встреча теннисистов. Счет в личных встречах стал 2:2.

В матче за трофей на французском мейджоре Рууд сыграет с Новаком Джоковичем.

В 2022 году Каспер также играл в финале Ролан Гаррос, где в трех партиях проиграл Рафаэлю Надалю.