Рууд деклассировал Зверева в трех сетах и снова вышел в финал Ролан Гаррос
Норвежец на классе обыграл представителя Германии
Четвертая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия) вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.
В полуфинале Ролан Гаррос норвежец в трех сетах обыграл Александра Зверева (Германия, ATP 27) за 2 часа и 10 минут.
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Каспер Рууд (Норвегия) [4] – Александр Зверев (Германия) [22] – 6:3, 6:4, 6:0
Это была четвертая встреча теннисистов. Счет в личных встречах стал 2:2.
В матче за трофей на французском мейджоре Рууд сыграет с Новаком Джоковичем.
В 2022 году Каспер также играл в финале Ролан Гаррос, где в трех партиях проиграл Рафаэлю Надалю.
BACK-TO-BACK FINALS 🇳🇴#RolandGarros @CasperRuud98 pic.twitter.com/xWm0Vc76qs— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2023
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