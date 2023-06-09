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  4. Рууд деклассировал Зверева в трех сетах и снова вышел в финал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
09 июня 2023, 22:19 | Обновлено 09 июня 2023, 22:24
1067
1

Рууд деклассировал Зверева в трех сетах и снова вышел в финал Ролан Гаррос

Норвежец на классе обыграл представителя Германии

09 июня 2023, 22:19 | Обновлено 09 июня 2023, 22:24
1067
1
Рууд деклассировал Зверева в трех сетах и снова вышел в финал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия) вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В полуфинале Ролан Гаррос норвежец в трех сетах обыграл Александра Зверева (Германия, ATP 27) за 2 часа и 10 минут.

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [4] – Александр Зверев (Германия) [22] – 6:3, 6:4, 6:0

Это была четвертая встреча теннисистов. Счет в личных встречах стал 2:2.

В матче за трофей на французском мейджоре Рууд сыграет с Новаком Джоковичем.

В 2022 году Каспер также играл в финале Ролан Гаррос, где в трех партиях проиграл Рафаэлю Надалю.

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Каспер Рууд Александр Зверев Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Якщо Рууд уже й у цей раз не виграє ( що є більш вірогідним, ніж його перемога над Джоковичем) , то , мабуть, так і залишиться славетним королем водокачок. 
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