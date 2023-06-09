Реал нашел замену Лунину. Клуб подпишет вратаря Хетафе, украинец уйдет
Давид Сория станет новичком Реала
По информации испанских СМИ, в ближайшее время «Реал» оформит переход вратаря Давида Сории из «Хетафе». 30-летний игрок должен стать резервистом Тибо Куртуа и заменить Андрея Лунина.
Сообщается, что клубы достигли соглашения, а мадридцы уже договорились с игроком, который в минувшем сезоне провел 39 матчей. Сория является воспитанником «Реала».
Marca сообщает, что Лунин понял бесперспективность дальнейшего ожидания шанса стать первым номером, поэтому надеется найти игровое время в другом клубе.
В минувшем сезоне Андрей провел 12 матчей.
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