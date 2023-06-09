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  4. Реал нашел замену Лунину. Клуб подпишет вратаря Хетафе, украинец уйдет
Испания
09 июня 2023, 17:45 |
1601
2

Реал нашел замену Лунину. Клуб подпишет вратаря Хетафе, украинец уйдет

Давид Сория станет новичком Реала

09 июня 2023, 17:45 |
1601
2
Реал нашел замену Лунину. Клуб подпишет вратаря Хетафе, украинец уйдет
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации испанских СМИ, в ближайшее время «Реал» оформит переход вратаря Давида Сории из «Хетафе». 30-летний игрок должен стать резервистом Тибо Куртуа и заменить Андрея Лунина.

Сообщается, что клубы достигли соглашения, а мадридцы уже договорились с игроком, который в минувшем сезоне провел 39 матчей. Сория является воспитанником «Реала».

Marca сообщает, что Лунин понял бесперспективность дальнейшего ожидания шанса стать первым номером, поэтому надеется найти игровое время в другом клубе.

В минувшем сезоне Андрей провел 12 матчей.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Давид Сория Хетафе
Источник Marca
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Комментарии 2
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8number
Та жінка вже речі склала ще тиждень тому. Вони там на коробках сплять досі чи шо?
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