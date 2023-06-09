Артем Довбик – лучший футболист УПЛ сезона 2022/2023

Самый сложный, а одновременно и один из самых интересных футбольных чемпионатов страны уже стал историей. И как в каждой настоящей истории, в нем были свои герои. Сейчас есть хороший повод поговорить о них: Sport.ua с помощью калькулятора определила победителей в каждой из «геройских» номинаций, так что погрешностей в расчетах не может быть по определению.

За титул лучшего футболиста сезона, согласно оценкам Sport.ua, соревновались два футболиста «Днепра-1». В данном случае не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, о ком идет речь – конечно же, о Довбике и Пихаленке.

Эта «сладкая парочка» тащила фактически на себе всю команду. Тащила к чемпионству.

Благодаря отличной форме и прекрасном взаимодействии Александра и Артема, днепряне ушли на зимний перерыв в статусе единоличного лидера сезона. И их вклад в лидерский статус коллектива действительно сложно переоценить.

Рестарт сезона оказался тяжелым для «Днепра-1», и команда растеряла преимущество над «Шахтером». Однако два лидера днепрян продолжали делать то, что умеют лучше всего: забивать мячи и отдавать результативные передачи.

В итоге Довбик с 24 голами стал безальтернативным лучшим бомбардиром чемпионата, а Пихаленок с 13 результативными передачами – лучшим ассистентом турнира.

Всего этого огромного багажа не хватило для того, чтобы «Днепр-1» стал чемпионом. Однако Довбик и Пихаленок настолько выделялись на фоне и своих партнеров, и оппонентов, что выбор оказался очевиден.

По оценкам нашего сайта, Довбик и Пихаленок серьезно оторвались от третьего места, на котором оказался форвард «Зари» Русин.

А «междусобойчик» выиграл Довбик, опередивший своего одноклубника на три сотые.

Третье место Назария Русина тоже закономерное, если судить по тем же лекалам, что и в случае с двумя днепрянами. Назарий провел лучший сезон в своей карьере: забил 13 мячей, отдал шесть результативных передач, получил дебютный вызов в национальную сборную. Он одинаково успешно играл и на острие атаки, и на месте вингера. Даже на фоне яркой «Зари» Русин выделялся свей яркостью. Поэтому и забрался в нашем рейтинге столь высоко.

Далее в нашей таблице расположились двое игроков «Шахтера» – Бондаренко и Судаков. Пусть вас не смущает столь низкие места – четвертое и пятое – свежеиспеченных чемпионов страны. Если судить объективно, то ничего странного в данном случае нет. Просто «Шахтер» взял свое не столько за счет ярких индивидуальностей, которые возвышались над всей командой, сколько благодаря синхронным действиях всех и каждого.

У «Шахтера» было много лидеров, практически каждый игрок мог решить судьбу эпизода в свою пользу. Чемпионский «Шахтер» - это, прежде всего, команда, а уже потом отдельные ее слагаемые. Этим и объясняется столь низкие, на первый взгляд, позиции «горняков» в нашем рейтинге.

На шестом месте обосновался динамовец Буяльский. «Динамо» провалило сезон, так что немудрено, что его представитель лишь в середине таблицы. Виталий провел хороший первый круг, но во второй части сезона был малозаметен. Поэтому все справедливо.

Степаненко – еще один герой чемпионского сезона «Шахтера». Возможно, ветерану уже и не хватает былой «двужильности», но в самые трудные и нужные моменты он доказал, что еще есть порох в пороховницах.

Присутствие Булецы в нашем рейтинге не должно вызывать лишних вопросов. «Мозговой центр» бронзового призера, человек, связывающий среднюю линию и атаку, мастер стандартов.

Эти же эпитеты нужно адресовать и Капичу – новому лидеру «Кривбасса». Именно благодаря боснийскому полузащитнику команда Вернидуба преобразилась из аутсайдера в коллектив, борющийся за еврокубки.

Ну и замыкает десятку лучших полузащитник-форвард «Руха» Климчук. Тут двух мнений быть не может: если бы не голы и передачи Юрия, львовская команда вряд ли бы удержалась в УПЛ.

***

Среди вратарей довольно неожиданно на первом месте в нашем рейтинге оказался Нещерет. Руслан место в основе получил после того, как Бущан и Бойко получили серьезные травмы. И молодого кипера фактически бросили под «танк». Нещерет как мог подчищал огрехи своей далеко не безгрешной обороны. Порой получалось, порой не очень. Но за смелость и старания ему воздалось.

По тому же принципу в нашем рейтинге оказались и Мозиль из «Металлиста-1925», и Бандура из «Миная», и Волынец из «Колоса».

Трубин из «Шахтера» оказался «замыкающим» рейтинг по той простой причине, что по-настоящему сложной работы в УПЛ у него не было: большинство потенциальных опасностей защита ликвидировала в зародыше.

Среди защитников на лобном месте – Бутко из «Зари». Наверное, Богдан настолько соскучился за работой во время длительного отсутствия, что просто не мог не играть с удвоенной энергией.

Богдан успел за сезон закрыть сразу три позиции в защите: на обеих флангах и в центре. А еще он успел и ассистировать, и забивать. Ну как тут не отметишь?

Цуриков из «Александрии» мог в итоге опередить Бутко, если бы не травма во втором круге.

Матвиенко из «Шахтера» оказался лишь на третьей позиции наверняка потому, что все просто привыкли к высокому уровню центрбека «горняков». Он сыграл так, как и должен.

Отмечаем прогресс левого защитника «Ворсклы» Кравца и центрбека «Днепра-1» Сватка.

Среди полузащитников все изначально понятно. Первый с отрывом – Пихаленок. О его геройствах было сказано выше. В пятерку лучших попали сразу трое дончан – Бондаренко, Судаков и Степаненко. Их компанию разбавил динамовец Буяльский.

Нет случайностей и в нашем рейтинге лучших нападающих. Первый – лучший бомбардир турнира Довбик, второй – лучший бомбардир «Зари» Русин. На третьем месте – футболист, спасший «Рух» от вылета – Климчук. Отмечаем и самого результативного легионера УПЛ – Сефери из «Ворсклы». Замыкает пятерку динамовец Ванат – наверное, единственное светлое пятно нынешнего «Динамо».

***

Заочный спор между отечественными исполнителями – дубляж выяснения отношений между двумя днепрянами. Ситуация повторилась один в один: Довбик первый, Пихаленок второй. Далее Русин из «Зари» и «горняки» Бондаренко и Судаков.

А вот итоговый реестр лучших иностранцев получился в определенной степени неожиданным. Второй бомбардир чемпионата – полтавчанин Сефери – оказался на второй позиции. А на первой – лучший новичок «Кривбасса» Капич.

Полузащитник «Днепра-1» Бланко расположился на третьем месте.

На четвертой и пятой позициях – два футболиста «Руха»: Таллес и Соломон-Отабор. Герои невидимого фронта.

Среди новичков УПЛ победил лучший иностранец сезона – Капич из «Кривбасса». Его закадычный оппонент Сефери – на второй позиции. Далее – Бланко из «Днепра-1». И лишь на четвертом месте оказался опорник «Зари» Бражко. Замкнул пятерку Соломон-Отабор из «Руха».

Состязание ветеранов фактически без сопротивления выиграл капитан «Шахтера» Степаненко. Тарас лишний раз доказал, что годы не властны над мастерством.

А вот в юниорской номинации победил кривбассовец Микитишин.

Ну и среди джокеров вне конкуренции – луганчанин Герреро: пришел, увидел, забил и отдал результативные передачи.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие игроки УПЛ-2022/23 по оценкам sport.ua (не менее 20 матчей)

Ср.оц. Игры 1. Артем ДОВБИК Днепр-1 6,53 30 2. Александр ПИХАЛЕНОК Днепр-1 6,50 30 3. Назарий РУСИН Заря 6,42 30 4. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 6,39 28 5. Георгий СУДАКОВ Шахтер 6,38 29 6. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,33 27 7. Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 6,33 26 8. Сергей БУЛЕЦА Заря 6,32 28 9. Рифет КАПИЧ Кривбасс 6,30 23 10. Юрий КЛИМЧУК Рух 6,28 27

Вратари

Ср.оц. Игры 1. Руслан НЕЩЕРЕТ Динамо 6,08 20 2. Олег МОЗИЛЬ Металлист 1925 5,96 23 3. Александр БАНДУРА Минай 5,91 28 4. Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 5,90 29 5. Анатолий ТРУБИН Шахтер 5,89 28

Защитники

Ср.оц. Игры 1. Богдан БУТКО Заря 6,22 25 2. Андрей ЦУРИКОВ Александрия 6,14 22 3. Николай МАТВИЕНКО Шахтер 6,13 28 4. Василий КРАВЕЦ Ворскла 6,10 25 5. Александр СВАТОК Днепр-1 6,06 25

Полузащитники

Ср.оц. Игры 1. Александр ПИХАЛЕНОК Днепр-1 6,50 30 2. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 6,39 28 3. Георгий СУДАКОВ Шахтер 6,38 29 4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,33 27 5. Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 6,33 26

Нападающие

Ср.оц. Игры 1. Артем ДОВБИК Днепр-1 6,53 30 2. Назарий РУСИН Заря 6,42 30 3. Юрий КЛИМЧУК Рух 6,28 27 4. Таулянт СЕФЕРИ Ворскла 6,21 28 5. Владислав ВАНАТ Динамо 6,19 25

Украинцы

Ср.оц. Игры 1. Артем ДОВБИК Днепр-1 6,53 30 2. Александр ПИХАЛЕНОК Днепр-1 6,50 30 3. Назарий РУСИН Заря 6,42 30 4. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 6,39 28 5. Георгий СУДАКОВ Шахтер 6,38 29

Иностранцы

Ср.оц. Игры 1. Рифет КАПИЧ Кривбасс 6,30 23 2. Таулянт СЕФЕРИ Ворскла 6,21 28 3. Доминго БЛАНКО Днепр-1 6,18 20 4. ТАЛЛЕС Рух 6,11 28 5. Вив СОЛОМОН-ОТАБОР Рух 6,07 28

Новички

Ср.оц. Игры 1. Рифет КАПИЧ Кривбасс 6,30 23 2. Таулянт СЕФЕРИ Ворскла 6,21 28 3. Доминго БЛАНКО Днепр-1 6,18 20 4. Владимир БРАЖКО Заря 6,15 29 5. Вив СОЛОМОН-ОТАБОР Рух 6,07 28

Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)

Ср.оц. Игры 1. Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 6,33 26 2. Максим КОВАЛЕВ Ингулец 6,00 22 3. Вадим МИЛЬКО Колос 5,94 25 4. Александр БАНДУРА Минай 5,91 28 5. Денис ОЛЕЙНИК Ворскла 5,89 23

Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)

Ср.оц. Игры 1. Артур МИКИТИШИН Кривбасс 5,92 20 2. Назар ВОЛОШИН Кривбасс/ 5,84 26 Динамо 3. Максим ДЯЧУК Александрия/ (5,64) 19 Динамо 4. Богдан СЛЮБИК Рух (5,72) 18 5. Павел ИСЕНКО Ворскла (6,20) 15 6. Александр САПУТИН Заря (6,10) 15 7. Кирилл СИГЕЕВ Александрия (5,64) 15

Джокеры* (не менее 10 матчей)

Ср.оц. Игры 1. Эдуардо ГЕРРЕРО Заря 7,00 10 2. Даниил АЛЕФИРЕНКО Черноморец 6,50 14 3. Ярослав РАКИЦКИЙ Шахтер 6,23 13 4. Александр ДЕМЧЕНКО Черноморец 6,04 13 5. Сергей ЛОГИНОВ Александрия 6,00 13 6. БЕНИТО Динамо 6,00 11

* пришли в команду после 1 октября 2022 года.