Артем Довбик – лучший футболист УПЛ сезона 2022/2023
Sport.ua подводит итоги завершившегося чемпионата Украины
Самый сложный, а одновременно и один из самых интересных футбольных чемпионатов страны уже стал историей. И как в каждой настоящей истории, в нем были свои герои. Сейчас есть хороший повод поговорить о них: Sport.ua с помощью калькулятора определила победителей в каждой из «геройских» номинаций, так что погрешностей в расчетах не может быть по определению.
За титул лучшего футболиста сезона, согласно оценкам Sport.ua, соревновались два футболиста «Днепра-1». В данном случае не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, о ком идет речь – конечно же, о Довбике и Пихаленке.
Эта «сладкая парочка» тащила фактически на себе всю команду. Тащила к чемпионству.
Благодаря отличной форме и прекрасном взаимодействии Александра и Артема, днепряне ушли на зимний перерыв в статусе единоличного лидера сезона. И их вклад в лидерский статус коллектива действительно сложно переоценить.
Рестарт сезона оказался тяжелым для «Днепра-1», и команда растеряла преимущество над «Шахтером». Однако два лидера днепрян продолжали делать то, что умеют лучше всего: забивать мячи и отдавать результативные передачи.
В итоге Довбик с 24 голами стал безальтернативным лучшим бомбардиром чемпионата, а Пихаленок с 13 результативными передачами – лучшим ассистентом турнира.
Всего этого огромного багажа не хватило для того, чтобы «Днепр-1» стал чемпионом. Однако Довбик и Пихаленок настолько выделялись на фоне и своих партнеров, и оппонентов, что выбор оказался очевиден.
По оценкам нашего сайта, Довбик и Пихаленок серьезно оторвались от третьего места, на котором оказался форвард «Зари» Русин.
А «междусобойчик» выиграл Довбик, опередивший своего одноклубника на три сотые.
Третье место Назария Русина тоже закономерное, если судить по тем же лекалам, что и в случае с двумя днепрянами. Назарий провел лучший сезон в своей карьере: забил 13 мячей, отдал шесть результативных передач, получил дебютный вызов в национальную сборную. Он одинаково успешно играл и на острие атаки, и на месте вингера. Даже на фоне яркой «Зари» Русин выделялся свей яркостью. Поэтому и забрался в нашем рейтинге столь высоко.
Далее в нашей таблице расположились двое игроков «Шахтера» – Бондаренко и Судаков. Пусть вас не смущает столь низкие места – четвертое и пятое – свежеиспеченных чемпионов страны. Если судить объективно, то ничего странного в данном случае нет. Просто «Шахтер» взял свое не столько за счет ярких индивидуальностей, которые возвышались над всей командой, сколько благодаря синхронным действиях всех и каждого.
У «Шахтера» было много лидеров, практически каждый игрок мог решить судьбу эпизода в свою пользу. Чемпионский «Шахтер» - это, прежде всего, команда, а уже потом отдельные ее слагаемые. Этим и объясняется столь низкие, на первый взгляд, позиции «горняков» в нашем рейтинге.
На шестом месте обосновался динамовец Буяльский. «Динамо» провалило сезон, так что немудрено, что его представитель лишь в середине таблицы. Виталий провел хороший первый круг, но во второй части сезона был малозаметен. Поэтому все справедливо.
Степаненко – еще один герой чемпионского сезона «Шахтера». Возможно, ветерану уже и не хватает былой «двужильности», но в самые трудные и нужные моменты он доказал, что еще есть порох в пороховницах.
Присутствие Булецы в нашем рейтинге не должно вызывать лишних вопросов. «Мозговой центр» бронзового призера, человек, связывающий среднюю линию и атаку, мастер стандартов.
Эти же эпитеты нужно адресовать и Капичу – новому лидеру «Кривбасса». Именно благодаря боснийскому полузащитнику команда Вернидуба преобразилась из аутсайдера в коллектив, борющийся за еврокубки.
Ну и замыкает десятку лучших полузащитник-форвард «Руха» Климчук. Тут двух мнений быть не может: если бы не голы и передачи Юрия, львовская команда вряд ли бы удержалась в УПЛ.
***
Среди вратарей довольно неожиданно на первом месте в нашем рейтинге оказался Нещерет. Руслан место в основе получил после того, как Бущан и Бойко получили серьезные травмы. И молодого кипера фактически бросили под «танк». Нещерет как мог подчищал огрехи своей далеко не безгрешной обороны. Порой получалось, порой не очень. Но за смелость и старания ему воздалось.
По тому же принципу в нашем рейтинге оказались и Мозиль из «Металлиста-1925», и Бандура из «Миная», и Волынец из «Колоса».
Трубин из «Шахтера» оказался «замыкающим» рейтинг по той простой причине, что по-настоящему сложной работы в УПЛ у него не было: большинство потенциальных опасностей защита ликвидировала в зародыше.
Среди защитников на лобном месте – Бутко из «Зари». Наверное, Богдан настолько соскучился за работой во время длительного отсутствия, что просто не мог не играть с удвоенной энергией.
Богдан успел за сезон закрыть сразу три позиции в защите: на обеих флангах и в центре. А еще он успел и ассистировать, и забивать. Ну как тут не отметишь?
Цуриков из «Александрии» мог в итоге опередить Бутко, если бы не травма во втором круге.
Матвиенко из «Шахтера» оказался лишь на третьей позиции наверняка потому, что все просто привыкли к высокому уровню центрбека «горняков». Он сыграл так, как и должен.
Отмечаем прогресс левого защитника «Ворсклы» Кравца и центрбека «Днепра-1» Сватка.
Среди полузащитников все изначально понятно. Первый с отрывом – Пихаленок. О его геройствах было сказано выше. В пятерку лучших попали сразу трое дончан – Бондаренко, Судаков и Степаненко. Их компанию разбавил динамовец Буяльский.
Нет случайностей и в нашем рейтинге лучших нападающих. Первый – лучший бомбардир турнира Довбик, второй – лучший бомбардир «Зари» Русин. На третьем месте – футболист, спасший «Рух» от вылета – Климчук. Отмечаем и самого результативного легионера УПЛ – Сефери из «Ворсклы». Замыкает пятерку динамовец Ванат – наверное, единственное светлое пятно нынешнего «Динамо».
***
Заочный спор между отечественными исполнителями – дубляж выяснения отношений между двумя днепрянами. Ситуация повторилась один в один: Довбик первый, Пихаленок второй. Далее Русин из «Зари» и «горняки» Бондаренко и Судаков.
А вот итоговый реестр лучших иностранцев получился в определенной степени неожиданным. Второй бомбардир чемпионата – полтавчанин Сефери – оказался на второй позиции. А на первой – лучший новичок «Кривбасса» Капич.
Полузащитник «Днепра-1» Бланко расположился на третьем месте.
На четвертой и пятой позициях – два футболиста «Руха»: Таллес и Соломон-Отабор. Герои невидимого фронта.
Среди новичков УПЛ победил лучший иностранец сезона – Капич из «Кривбасса». Его закадычный оппонент Сефери – на второй позиции. Далее – Бланко из «Днепра-1». И лишь на четвертом месте оказался опорник «Зари» Бражко. Замкнул пятерку Соломон-Отабор из «Руха».
Состязание ветеранов фактически без сопротивления выиграл капитан «Шахтера» Степаненко. Тарас лишний раз доказал, что годы не властны над мастерством.
А вот в юниорской номинации победил кривбассовец Микитишин.
Ну и среди джокеров вне конкуренции – луганчанин Герреро: пришел, увидел, забил и отдал результативные передачи.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие игроки УПЛ-2022/23 по оценкам sport.ua (не менее 20 матчей)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
6,53
|
30
|
2.
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Днепр-1
|
6,50
|
30
|
3.
|
Назарий РУСИН
|
Заря
|
6,42
|
30
|
4.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
6,39
|
28
|
5.
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
6,38
|
29
|
6.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
6,33
|
27
|
7.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
6,33
|
26
|
8.
|
Сергей БУЛЕЦА
|
Заря
|
6,32
|
28
|
9.
|
Рифет КАПИЧ
|
Кривбасс
|
6,30
|
23
|
10.
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Рух
|
6,28
|
27
Вратари
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
Динамо
|
6,08
|
20
|
2.
|
Олег МОЗИЛЬ
|
Металлист 1925
|
5,96
|
23
|
3.
|
Александр БАНДУРА
|
Минай
|
5,91
|
28
|
4.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
5,90
|
29
|
5.
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
5,89
|
28
Защитники
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Богдан БУТКО
|
Заря
|
6,22
|
25
|
2.
|
Андрей ЦУРИКОВ
|
Александрия
|
6,14
|
22
|
3.
|
Николай МАТВИЕНКО
|
Шахтер
|
6,13
|
28
|
4.
|
Василий КРАВЕЦ
|
Ворскла
|
6,10
|
25
|
5.
|
Александр СВАТОК
|
Днепр-1
|
6,06
|
25
Полузащитники
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Днепр-1
|
6,50
|
30
|
2.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
6,39
|
28
|
3.
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
6,38
|
29
|
4.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
6,33
|
27
|
5.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
6,33
|
26
Нападающие
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
6,53
|
30
|
2.
|
Назарий РУСИН
|
Заря
|
6,42
|
30
|
3.
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Рух
|
6,28
|
27
|
4.
|
Таулянт СЕФЕРИ
|
Ворскла
|
6,21
|
28
|
5.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
6,19
|
25
Украинцы
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
6,53
|
30
|
2.
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Днепр-1
|
6,50
|
30
|
3.
|
Назарий РУСИН
|
Заря
|
6,42
|
30
|
4.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
6,39
|
28
|
5.
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
6,38
|
29
Иностранцы
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Рифет КАПИЧ
|
Кривбасс
|
6,30
|
23
|
2.
|
Таулянт СЕФЕРИ
|
Ворскла
|
6,21
|
28
|
3.
|
Доминго БЛАНКО
|
Днепр-1
|
6,18
|
20
|
4.
|
ТАЛЛЕС
|
Рух
|
6,11
|
28
|
5.
|
Вив СОЛОМОН-ОТАБОР
|
Рух
|
6,07
|
28
Новички
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Рифет КАПИЧ
|
Кривбасс
|
6,30
|
23
|
2.
|
Таулянт СЕФЕРИ
|
Ворскла
|
6,21
|
28
|
3.
|
Доминго БЛАНКО
|
Днепр-1
|
6,18
|
20
|
4.
|
Владимир БРАЖКО
|
Заря
|
6,15
|
29
|
5.
|
Вив СОЛОМОН-ОТАБОР
|
Рух
|
6,07
|
28
Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
6,33
|
26
|
2.
|
Максим КОВАЛЕВ
|
Ингулец
|
6,00
|
22
|
3.
|
Вадим МИЛЬКО
|
Колос
|
5,94
|
25
|
4.
|
Александр БАНДУРА
|
Минай
|
5,91
|
28
|
5.
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
Ворскла
|
5,89
|
23
Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Артур МИКИТИШИН
|
Кривбасс
|
5,92
|
20
|
2.
|
Назар ВОЛОШИН
|
Кривбасс/
|
5,84
|
26
|
|
|
Динамо
|
|
|
3.
|
Максим ДЯЧУК
|
Александрия/
|
(5,64)
|
19
|
|
|
Динамо
|
|
|
4.
|
Богдан СЛЮБИК
|
Рух
|
(5,72)
|
18
|
5.
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
(6,20)
|
15
|
6.
|
Александр САПУТИН
|
Заря
|
(6,10)
|
15
|
7.
|
Кирилл СИГЕЕВ
|
Александрия
|
(5,64)
|
15
Джокеры* (не менее 10 матчей)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
7,00
|
10
|
2.
|
Даниил АЛЕФИРЕНКО
|
Черноморец
|
6,50
|
14
|
3.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
6,23
|
13
|
4.
|
Александр ДЕМЧЕНКО
|
Черноморец
|
6,04
|
13
|
5.
|
Сергей ЛОГИНОВ
|
Александрия
|
6,00
|
13
|
6.
|
БЕНИТО
|
Динамо
|
6,00
|
11
* пришли в команду после 1 октября 2022 года.
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