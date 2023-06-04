Пихаленок стал лучшим распасовщиком чемпионата Украины-2022/2023
Игроку «Днепра-1» не оказалось равных в помощи партнерам
Полузащитник команды «Днепра-1» и сборной Украины Александр Пихаленок стал лучшим ассистентом Украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
На счету Пихаленка 10 результативных передач. Своего ближайшего преследователя Александр опередил на два ассиста. Вторым среди ассистентов стал нападающий «Зари» Сергей Булеца.
Стоит заметить, что Пихаленок также стал автором шести голов и по этому показателю вошел в топ-20 бомбардиров УПЛ-2022/2023.
Как известно, гонку голеадоров выиграл одноклубник Пихаленка Артем Довбик, который забил 24 гола.
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