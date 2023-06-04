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  4. Пихаленок стал лучшим распасовщиком чемпионата Украины-2022/2023
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 21:03 | Обновлено 04 июня 2023, 21:10
512
0

Пихаленок стал лучшим распасовщиком чемпионата Украины-2022/2023

Игроку «Днепра-1» не оказалось равных в помощи партнерам

04 июня 2023, 21:03 | Обновлено 04 июня 2023, 21:10
512
0
Пихаленок стал лучшим распасовщиком чемпионата Украины-2022/2023
УПЛ

Полузащитник команды «Днепра-1» и сборной Украины Александр Пихаленок стал лучшим ассистентом Украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

На счету Пихаленка 10 результативных передач. Своего ближайшего преследователя Александр опередил на два ассиста. Вторым среди ассистентов стал нападающий «Зари» Сергей Булеца.

Стоит заметить, что Пихаленок также стал автором шести голов и по этому показателю вошел в топ-20 бомбардиров УПЛ-2022/2023.

Как известно, гонку голеадоров выиграл одноклубник Пихаленка Артем Довбик, который забил 24 гола.

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Александр Пихаленок чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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