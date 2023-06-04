Довбик выиграл гонку бомбардиров УПЛ сезона-2022/2023

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик стал лучшим голеадором сезона-2022/2023 в Украинской Премьер-лиге.

25-летний уроженец Черкасс записал на свой счет 24 гола, проведя 30 матчей. Он 8 раз отличился с 11-метровой отметки.

За Довбиком с 13-ю голами в активе расположились Назарий Русин из луганской «Зари» (все голы с игры) и Таулант Сефери из «Ворсклы» (6 – с пенальти).

Далее идут Владислав Ванат (1 гол – с пенальти) и Виталий Буяльский (все голы с игры) из «Динамо», у которых по 12 голов.

Артему Довбику не удалось покорить или хотя бы повторить исторический рекорд результативности чемпионата Украины, которым владеет Генрих Мхитарян (сезон-2012/2013) – 25 голов.