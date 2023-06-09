ОФИЦИАЛЬНО. 7 игроков покинут Жирону. Среди них – лучший бомбардир сезона

Испанский футбольный клуб «Жирона» официально сообщил о том, что у 7 футболистов команды завершается срок действия аренды.

Речь идет о Рейньере Жезусе, Валентине Кастельяносе, Яне Коуто, Янхеле Эррере, Родриго Рикельме, Хави Эрнандесе и Иване Мартине.

Кастельянос стал лучшим бомбардиром «жирондинцев» в сезоне Ла Лиги 2022/23. Он забил 14 голов в 37 матчах. 24-летний аргентинский форвард принадлежит американскому клубу «Нью-Йорк Сити».

В чемпионате Испании «Жирона» заняла 10-е место, набрав 49 очков.

За «красно-белых» выступает украинский футболист Виктор Цыганков. На его счету 19 матчей, 3 гола и 6 ассистов.

Читайте также: Цыганков останется в Жироне на следующий сезон