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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 7 игроков покинут Жирону. Среди них – лучший бомбардир сезона
Испания
09 июня 2023, 19:57 |
3949
7

ОФИЦИАЛЬНО. 7 игроков покинут Жирону. Среди них – лучший бомбардир сезона

Валентин Кастельянос забил 14 голов в 37 матчах «жирондинцев» в Ла Лиге 2022/23

09 июня 2023, 19:57 |
3949
7
ОФИЦИАЛЬНО. 7 игроков покинут Жирону. Среди них – лучший бомбардир сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Кастельянос и Виктор Цыганков

Испанский футбольный клуб «Жирона» официально сообщил о том, что у 7 футболистов команды завершается срок действия аренды.

Речь идет о Рейньере Жезусе, Валентине Кастельяносе, Яне Коуто, Янхеле Эррере, Родриго Рикельме, Хави Эрнандесе и Иване Мартине.

Кастельянос стал лучшим бомбардиром «жирондинцев» в сезоне Ла Лиги 2022/23. Он забил 14 голов в 37 матчах. 24-летний аргентинский форвард принадлежит американскому клубу «Нью-Йорк Сити».

В чемпионате Испании «Жирона» заняла 10-е место, набрав 49 очков.

За «красно-белых» выступает украинский футболист Виктор Цыганков. На его счету 19 матчей, 3 гола и 6 ассистов.

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Валентин Кастельянос Жирона трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока Нью-Йорк Сити
Источник ФК Жирона
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Луганчанин
Жалко Циганкова.
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Луганчанин
Перевалочный пункт. Все понятно.
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Springfield
Теперь Виха будет лучшим.
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Умник
Дейли Блинд прийдет с Баварии
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johndow
Жирондинці - це Бордо...
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