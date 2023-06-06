Украинский вингер Виктор Цыганков останется в «Жироне» на следующий сезон. Об этом сообщает Футбол 24. По их информации, у «Жироны» нет никаких предложений по трансферу 25-летнего вингера сборной Украины.

Цыганков перешел в «Жирону» из «Динамо» Киев в январе текущего года за 5 миллионов евро. Также «Динамо» получит 50% от следующей продажи игрока.

За полгода Цыганков принял участи е в 19 матчах Ла Лиги, в которых отличился 3 голами и 6 ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.