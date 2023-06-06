Испания06 июня 2023, 12:26 |
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Цыганков останется в Жироне на следующий сезон
У клуба нет предложений по украинскому вингеру
06 июня 2023, 12:26 |
383
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Украинский вингер Виктор Цыганков останется в «Жироне» на следующий сезон. Об этом сообщает Футбол 24. По их информации, у «Жироны» нет никаких предложений по трансферу 25-летнего вингера сборной Украины.
Цыганков перешел в «Жирону» из «Динамо» Киев в январе текущего года за 5 миллионов евро. Также «Динамо» получит 50% от следующей продажи игрока.
За полгода Цыганков принял участи е в 19 матчах Ла Лиги, в которых отличился 3 голами и 6 ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
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