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15 мая 2023, 02:30 | Обновлено 15 мая 2023, 02:58
114
0

Барселона – чемпион Испании, Полесье и Оболонь в УПЛ, фиаско Арсенала

Главные новости за 14 мая на Sport.ua

15 мая 2023, 02:30 | Обновлено 15 мая 2023, 02:58
114
0
Барселона – чемпион Испании, Полесье и Оболонь в УПЛ, фиаско Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 14 мая.

1. Уничтожили за полчаса. Заря разгромила Металлист. Луганский клуб одержал десятую победу во втором круге чемпионата.

2. Барселона выиграла каталонское дерби и досрочно стала чемпионом Испании. За 4 тура до конца «Барса» имеет 85 очков и опережает «Реал» на 14 баллов.

3. Пора в Первую лигу. Ворскла поставила Львов на грань от вылета из УПЛ. Команда Виктора Скрипника без лишних хлопот отгрузила соперникам два мяча.

4. Первая лига. Полесье и Оболонь – в УПЛ. Кто попадет в переходные матчи? До финиша турнира в Первой лиге осталось провести два тура.

5. Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться. Украинский легионер на минорной ноте завершает свой ближневосточный отрезок карьеры…

6. Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону. Команда Роберто Де Дзерби уничтожила мечты канониров о титуле АПЛ.

7А. Рим. Костюк в третий раз проиграла Бадосе. Украинка уступила испанской теннисистке в столице Италии.

7Б. Цуренко проиграла первой ракетке мира на большом турнире в Риме. Леся выиграла два первых гейма, на этом ее успехи закончились.

8. Терлюга завоевала золото на этапе Премьер-лиги по карате в Рабате. Украинская каратистка Элина Селеменева заняла третье место в Марокко.

9. Фейеноорд досрочно завоевал титул чемпионов Нидерландов. Команда из Роттердама в матче против «Гоу Эхед Иглс» забила 3 мяча.

10. Алексис на высоте. Марсель победил аутсайдера, Малиновский сыграл весь матч. «Марсель» занимает 3-е место, а «Анже» покинет топ-дивизион в конце сезона.

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Источник Sport.ua
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