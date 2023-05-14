Уничтожили за полчаса. Заря разгромила Металлист

Начало матча стало ошеломляющим для «Металлиста»: уже на 28-й секунде Мизюк срезал мяч в собственные ворота после прострела Булецы. Предшествовала этому ошибка Романюка, который находился возле линии штрафной площадки и не смог нормально выбить мяч. На 7-й минуте счет стал 2:0. Герреро получил мяч от Русина вблизи штрафной, без сопротивления прошел вдоль его линии и нанес удар в дальний угол ворот.

Заря не остановилась и к 26-й минуте довела преимущество до четырех голов. Сначала Герреро во время быстрой атаки сделал прострел вдоль ворот, Русин подставил ногу, но мяч попал в ближнюю штангу, после чего отскочил на линию вратарской, откуда Шахов спокойно сыграл на добивании.

Четвертый гол забил капитан «Зари» Имереков, который точно пробил головой с центра штрафной площадки. При чем сделал он это без какого-либо противодействия со стороны «Металлиста».

На 32-й минуте «Металлист» остался в меньшинстве. Вратарь Ермолов ошибся на выходе, мяч оказался у Имерекова, но его удар пришелся в штангу. После добивания Демченко рукой отбил мяч, летевший в ворота. Удаление и пенальти. Булеца с 11-метровой отметки пробил выше ворот.

Перипетии начала поединка подтвердили тот факт, что класс нынешних «Зари» и «Металлиста» разнится на порядок. «Металлист» играл ужасно. Да, у харьковского клуба было довольно много дисквалифицированных и травмированных игроков, но это вряд ли служит оправданием настолько безобразной игры. В обороне не было порядка и дисциплины. Футболисты совершали ошибки, которые характерны для команд второй лиги чемпионата страны или же первенства области. В атаке не получалось ничего. Сколько раз дошел «Металлист» до штрафной площадки «Зари» в первом тайме? Примерно столько, сколько пальцев на одной руке. Даже меньше. Сколько раз «Металлист» ошибся у своих ворот – больше, чем пальцев на руках и ногах вместе взятых. Красноречивым был один из кадров трансляции, когда оператор запечатлел наставника гостей Перицу Огненовича, который сидел, опустив голову. Видимо, у серба не было сил смотреть на происходящее на поле.

В противовес такой игре «Металлиста» – прекрасные взаимопонимание и взаимодействие между игроками «Зари». Отлично поставленная игра в быстрый пас. Скорость, порядок, дисциплина. Быстрые переходы из обороны в атаку и наоборот. Именно таким был «Металлист» в свои лучшие времена.

Во втором тайме «Заря» не стала добивать соперника, который был намного слабее. Луганчане играли в свое удовольствие и берегли силы на дальнейшие матчи, ведь уже уже через один тур предстоит играть против «Шахтера». «Металлист» пытался хоть что-то создать у ворот соперника. Правда, первый удар в створ ворот харьковчане нанесли аж на 60-й минуте. Собственно, это и был единственный опасный момент, который они создали, но Сапутин справился с ударом Романюка. Под конец встречи «Заря» забила пятый гол. Николишин сбил в штрафной площадке Погорелого, и Бражко легко реализовал пенальти.

«Заря» продолжила свою победную поступь. Во второй половине чемпионата подопечные Патрика ван Леувена выиграли 10 матчей из 11. После этого тура отрыв от киевского «Динамо» увеличился до 8 очков. «Заря» уже практически обеспечила себе бронзовые медали. А если луганчане и дальше будут только выигрывать, то могут замахнуться и на место повыше.

«Металлист» потерпел четвертое крупное поражение в нынешнем чемпионате, при чем два из них – в последних трех турах. Двумя неделями ранее в матче с «Днепром-1» были те же 0:5. В сегодняшнем поединке, как и в игре с днепровцами, Перица Огненович выпустил на замену совсем молодых футболистов. В конце матча не поле вышли 16-летние Геннадий Синчук и Кирилл Влага, для которого это был дебют в УПЛ. Синчук, как и Кирилл Дегтярь, дебютировали в элитном дивизионе в матче против «Днепра-1».

Харьковскому клубу в последних четырех турах предстоит встретиться «Кривбассом» и «Черноморцем», демонстрирующими хороший уровень футбола (особенно одесситы), а также «Металлистом 1925» и «Минаем», которые еще не обеспечили себе спокойную жизнь и могут оказаться как в зоне переходных матчей, так и в зоне вылета. Если Огненович кардинально не изменит игру команды, то набирать очки будет крайне тяжело, а значит, вполне вероятно, что этот сезон «Металлист» закончит вылетом из УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Металлист» – «Заря» – 0:5

Мизюк (1, автогол), Гереро (7), Шахов (21), Имереков (26), Бражко (85, с пенальти).

На 33-й минуте Булеца не реализовал пенальти (выше ворот).

Прядун (49), Мизюк (56), Рязанцев (76) – Снурницын (52).

Демченко (32).

«Металлист»: Ермолов, Коррал, Мизюк, Ралюченко, Романюк (Влага, 82), Демченко, Панасенко (Багачанский, 46), Картушов (Рязанцев, 46), Чидомере (Николишин, 33), Наумец (Синчук, 87), Прядун.

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Вантух (Снурницын, 46), Бражко, Шахов, Булеца (Мишнев, 66), Антюх (Хахлев, 66), Русин (Погорелый, 46), Гереро (Полегенько, 77).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: "Авангард" (Ужгород).

МЕТАЛЛИСТ – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА