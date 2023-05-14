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Чемпионат Украины
Металлист
14.05.2023 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 00:14 | Обновлено 14 мая 2023, 00:36
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0

Металлист – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Необходимо поддерживать темп в верхней части таблицы, но соперникам очень нужны очки

14 мая 2023, 00:14 | Обновлено 14 мая 2023, 00:36
45
0
Металлист – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Заря

В воскресенье, 14 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют харьковский «Металлист» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Андрея Коваленко из Полтавы прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Металлист


Харьковский «Металлист» в своем первом сезоне в УПЛ после реинкарнации вынужден думать исключительно над сохранением прописки в «элите». Явно не такими были планы команды, которая под руководством Александра Кучера устраивала спортивную вакханалию в Первой лиге еще в прошлом сезоне, но у нас у всех тогда были совершенно другие планы на будущее. Суровая реальность вынудила команду столкнуться с большими трудностями в плане достижениях результатов, и хотя поначалу дела под руководством Олега Ратия шли еще более-менее, во время зимней паузы команда лишилась еще нескольких ключевых игроков и без того обновленного состава, после чего фактически провалила старт второго круга.

Первая победа «желто-синих» состоялась аккурат неделей ранее – был обыгран «Львов» (1:0), ниже которого уже просто нет команд в турнирной таблице национального первенства. Однако эти три очка подоспели очень вовремя – львовский «Рух» поступенно начал добывать собственные баллы, а после его победы над петровским «Ингульцом» (3:0) отрыв от команды Перицы Огненовича рисковал стать уж очень ощутимым. До выхода из зоны прямого вылета и переходных матчей «Металлист» отделяют четыре очка, но с такой динамикой конкурентов велик риск, что эта дистанция окажется непреодолимой.

Спасает только лишь календарь, который у харьковчан чуть ли не самый адекватный среди всех команд чемпионата. Тут нет встреч с грандами и претендентами на чемпионский титул, кроме предстоящей встречи, а тот же одесский «Черноморец» будет лишь в последнем туре, до которого все можно решить своими силами. Дерби «Металлистов», «Кривбасс», «Минай» – эти соперники вполне доступны для борьбы на равных, но если удасться зацепиться за очки еще и против «Зари», то это будет нереальный козырь. Вот только отсутствие основного центрального защитника Богдана Пороха из-за дисквалификации может испортить все планы.

Заря


В отличии от соперников по предстоящему поединку, луганская «Зоря» уже точно может занести текущий сезон себе в актив. Никто не знал, как поведет себя команда в условиях ухода Виктора Скрипника с поста главного тренера, оттока зарубежных исполнителей и продолжающейся скромной ситуации в финансовом плане, но нидерландец Патрик ван Леувен в своем первом сезоне во главе команды добился фантастического прогресса. По большому счету, «мужики» сейчас и являются прообразом той самой «народной команды», которая своей игрой вызывает не только симпатии незаангажированного болельщика, но и уважение со стороны фанатов прямых конкурентов.

В турнирной таблице луганчане находятся в промежуточной позиции, когда достаточно сложно дается погоня за «Днепром-1» и уж тем более донецким «Шахтером», но киевское «Динамо» при этом отстает настолько, что есть некая уверенность в итоговых, как минимум, «бронзовых» наградах. И тут вполне актуален вопрос – а зачем команде всего с одной потерей очков в десяти матчах второй части сезона себя в чем-то ограничивать? Криворожский «Кривбасс» и его фанаты могут быть довольны своей командой – больше никто не сумел поставить подножку этому «болиду» ван Леувена.

Впрочем, перспективы борьбы за «серебро» для «Зари» вызывают вопросы из-за присутствия в календаре «Шахтера» и «Александрии» в заключительных трех турах. Хотя, с учетом пяти побед луганчан в последних пяти встречах, далеко не им стоит бояться соперников, а скорее наоборот. Разыгрались Назарий Русин, Сергей Булеца и Рафаель Герреро, полузащита радует стабильностью, а кадровых проблем в обороне как будто бы и не существует. До сих пор нет понятия, как именно ван Леувену удается достигать такой стабильности, но результат его работы на лицо. И он изумляет.

История встреч


Футбольные пути «Металлиста» в его новой сущности и «Зари» ранее пересекались всего один раз в рамках УПЛ. Тогда команды играли между собой в официальном матче в ноябре прошлого года – игра в Киеве на «Динамо» им. В. Лобановского завершилась победой луганчан (3:2). За «Зарю» отличались Вячеслав Чурко, Дмитрий Мишнев и Евгений Шахов, а у «Металлиста» с пенальти забил Евгений Пидлепенец, тогда как Сергей Панасенко записал гол с игры.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Андрей Коваленко из Полтавы, который на своем счету имеет уже 29 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Петраков и Сергей Приступа, а резервным арбитром отработает Клим Заброда. На матче будет отсутствовать система VAR. У Коваленко есть опыт проведения матчей с участием «Металлиста» – 1 победа, 1 поражение, тогда как с «Зарей» он пересекался также 2 раза (1 победа, 1 ничья).

Ориентировочные составы


«Металлист»: Ермолов – Коррал, Николишин, Пати, Мызюк –– Чидомере, Ралюченко, Демченко – Романюк, Прядун, Картушов.

«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Снурницин, Бутко – Шахов, Бражко – Русин, Булеца, Антюх – Герреро.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что гости добудут победу с уверенным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Заря» (-1.5) с коэффициентом 3.30.

14 мая, воскресенье

«Металлист» – «Заря»
Ужгород. «Авангард». 13:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал УНИАН ТВ
МЕТАЛЛИСТ – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Прогноз Sport.ua – 0:4
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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