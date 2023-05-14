Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Забили много и много еще не забили»
Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 16:17 |
365
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Забили много и много еще не забили»

Главный тренер «Зари» – о матче с «Металлистом»

14 мая 2023, 16:17 |
365
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Забили много и много еще не забили»
ФК Заря Луганск. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал победную игру против «Металлиста» (5:0).

- Мы начали игру уверенно, забили много и много еще не забили. Во втором тайме игра не была настолько зрелищная, но мы забили еще и победили.

- Все ли Ваши ожидания соперник воплотил на поле сегодня?
- Мы понимали игру «Металлиста», ведь разбирали ее на тренировках. Все рассказали и показали нашим игрокам. Забили в начале 2 быстрых мяча, которые дали еще больше уверенности в своих действиях.

- Есть шанс выиграть чемпионство в этом сезоне. Настроены ли Вы на такие события и думает ли команда вообще о таком результате?
- Мы об этом знаем, но пока задача выходить на поле и забирать максимум из каждого поединка и исходя из этого – быть как можно выше в турнирной таблице.

По теме:
Юрий ВИРТ: «У Металлиста 1925 не было никаких шансов»
Кривбасс – Рух – 1:0. Все решил пенальти в конце матча. Обзор игры
Капич принес победу. Кривбасс на последних минутах дожал Рух
Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Металлист - Заря
Источник ФК Заря Луганск
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-хавбек Шахтера отсудил у Коринтианса 11 миллионов
Футбол | 13 мая 2023, 19:09 4
Экс-хавбек Шахтера отсудил у Коринтианса 11 миллионов
Экс-хавбек Шахтера отсудил у Коринтианса 11 миллионов

Жадсон выиграл дело и теперь сможет поправить финансовое положение

Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Футбол | 13 мая 2023, 18:54 50
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру

Президент «Ингульца» обещал «треснуть» донецкую команду, но не получилось

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Футбол | 14.05.2023, 15:27
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Траоре объяснил, почему не покинул Шахтер после начала войны
Футбол | 14.05.2023, 17:14
Траоре объяснил, почему не покинул Шахтер после начала войны
Траоре объяснил, почему не покинул Шахтер после начала войны
Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
Футбол | 13.05.2023, 18:21
Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
13.05.2023, 16:42 12
Теннис
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
13.05.2023, 08:52 9
Футбол
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
13.05.2023, 13:13 21
Футбол
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
12.05.2023, 23:12 1
Бокс
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
13.05.2023, 08:45 14
Футбол
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Казахстана, успех Дании
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Казахстана, успех Дании
13.05.2023, 18:57
Хоккей
Два метра! Магучих установила лучший результат сезона в мире
Два метра! Магучих установила лучший результат сезона в мире
13.05.2023, 17:38 3
Другие виды
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
13.05.2023, 15:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности