Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Забили много и много еще не забили»

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал победную игру против «Металлиста» (5:0).

- Мы начали игру уверенно, забили много и много еще не забили. Во втором тайме игра не была настолько зрелищная, но мы забили еще и победили.

- Все ли Ваши ожидания соперник воплотил на поле сегодня?

- Мы понимали игру «Металлиста», ведь разбирали ее на тренировках. Все рассказали и показали нашим игрокам. Забили в начале 2 быстрых мяча, которые дали еще больше уверенности в своих действиях.

- Есть шанс выиграть чемпионство в этом сезоне. Настроены ли Вы на такие события и думает ли команда вообще о таком результате?

- Мы об этом знаем, но пока задача выходить на поле и забирать максимум из каждого поединка и исходя из этого – быть как можно выше в турнирной таблице.